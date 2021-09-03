https://tr.sputniknews.com/20210903/yeni-koronavirus-kisitlamalari-rus-turistleri-etkilemeyecek-1048586620.html

Yeni koronavirüs kısıtlamaları Rus turistleri etkilemeyecek

Yeni koronavirüs kısıtlamaları Rus turistleri etkilemeyecek

Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, turizm amaçlı olarak Türkiye’ye gelen yabancılar 6 Eylül itibarıyla uygulanacak kısıtlamalardan... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T16:24+0300

2021-09-03T16:24+0300

2021-09-03T16:35+0300

türkiye

türkiye

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turist

koronavirüs

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hes kodu

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Büyükelçiliğin açıklamasında, “Turistik seyahat amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı turistler kısıtlamalardan etkilenmeyecek” ifadeleri kullanıldı.Ancak Türkiye’de oturumu olan ve burada yaşayan yabancılar kısıtlamalara uymak zorunda.6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

https://tr.sputniknews.com/20210805/rus-turistler-turkiyenin-yani-sira-italya-ve-abdyi-de-ozluyor-1045169580.html

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türkiye, turizm, turist, koronavirüs, pcr, hes kodu