https://tr.sputniknews.com/20210904/asi-sorumlusu-bashekim-yardimcisi-asi-olmadi-viruse-yakalandi-1048614355.html

Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda Kovid-19 aşı sorumlusu Op. Dr. Hüseyin Özer, aşı olmadığından virüsü yakalanarak tedavi altına... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T19:10+0300

2021-09-04T19:10+0300

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türkiye

karabük

safranbolu

aşı

hüseyin özer

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Karabük’ün Safranbolu İlçe Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer, bir süre önce Korona virüse yakalandı. Virüs belirtileri gösteren Dr. Özer, eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer’in ayrıca, Kovid-19 Aşı sorumlusu olduğu da belirtildiÖte yandan, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde geçen Aralık ayında da virüsten dolayı görevli bir hemşire hayatını kaybetmişti.

türkiye

karabük

safranbolu

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karabük, safranbolu, aşı, hüseyin özer