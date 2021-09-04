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Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, koronavirüse yakalandı
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, koronavirüse yakalandı
Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda Kovid-19 aşı sorumlusu Op. Dr. Hüseyin Özer, aşı olmadığından virüsü yakalanarak tedavi altına... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T19:10+0300
2021-09-04T19:10+0300
2021-09-04T19:12+0300
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karabük
safranbolu
aşı
hüseyin özer
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Karabük’ün Safranbolu İlçe Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer, bir süre önce Korona virüse yakalandı. Virüs belirtileri gösteren Dr. Özer, eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer’in ayrıca, Kovid-19 Aşı sorumlusu olduğu da belirtildiÖte yandan, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde geçen Aralık ayında da virüsten dolayı görevli bir hemşire hayatını kaybetmişti.
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Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, koronavirüse yakalandı 19:10 04.09.2021 (güncellendi: 19:12 04.09.2021)
Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda Kovid-19 aşı sorumlusu Op. Dr. Hüseyin Özer, aşı olmadığından virüsü yakalanarak tedavi altına alındı.
Karabük’ün Safranbolu İlçe Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer, bir süre önce Korona virüse yakalandı.
Virüs belirtileri gösteren Dr. Özer, eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer’in ayrıca, Kovid-19 Aşı sorumlusu olduğu da belirtildi
Öte yandan, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde geçen Aralık ayında da virüsten dolayı görevli bir hemşire hayatını kaybetmişti.