https://tr.sputniknews.com/20210904/buzullarin-erimesi-asiri-soguklara-neden-oluyor-1048606991.html

Buzulların erimesi aşırı soğuklara neden oluyor

Buzulların erimesi aşırı soğuklara neden oluyor

ABD'de yapılan bir araştırma, kış mevsiminde görülen aşırı soğuk hava ile kutuplardaki buzulların erimesi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T12:13+0300

2021-09-04T12:13+0300

2021-09-04T12:13+0300

dünya

küresel ısınma

buzulların erimesi

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Buzulların erimesi yeryüzünde sıcaklıkları artırırken, aşırı soğuklara da neden oluyor.ABD'de Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, kutup bölgesindeki buzullarda görülen erimenin özellikle Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da kış mevsimine olan belirgin etkisi ortaya çıktı.Kutup bölgesindeki hava akımının meteorolojik olarak takibi sonrası bölgedeki aşırı sıcaklık artışının bu gelişmeyle ilişkili olduğu görüldü. Buradan hareketle, sıcaklık artışına bağlı olarak bu bölgede gözlenen hava girdaplarının genişleyerek daha aşağıya kadar ulaştığı belirtildi.Ayrıca uydu gözlemlerinin başladığı 1979'dan bu yana genişlemenin giderek arttığı ortaya konan araştırmada, bilim insanları bu yıl Şubat ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk hava dalgasının temel nedeni olarak da bu girdaplardaki yayılmayı gösterdi.MIT'den bilim insanı Dr. Judah Cohen gözlem ve modellemelere dayanan araştırmalarının, kutuplardaki ısınmanın yerküreye etkisinin nasıl olduğunu somut verilerle açıklaması adına önemli olduğunu söyledi.Araştırma ekibi, küresel ısınmanın yalnızca hava sıcaklıklarındaki artışla ilişkilendirilmesine dair ön yargının da bu araştırmayla kırılmasını umuyor.Dr. Cohen, aşırı soğuk hava dalgası ve kutuplardaki hava akımları arasındaki bağlantının önlem alma konusunda da yetkililerin daha hazırlıklı davranmasına yardımcı olacağını anlattı. Böylece hava akımlarındaki değişimler takip edilerek Teksas'ta bu yıl yaşanan soğuk havadan kaynaklı ölümleri engellemenin mümkün olduğunu ekledi.

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küresel ısınma, buzulların erimesi