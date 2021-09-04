https://tr.sputniknews.com/20210904/hindistanda-dogal-kaynak-bulamayan-fil-su-icmek-icin-pompa-kullandi-1048617988.html

Hindistan’da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için pompa kullandı

Hindistan’da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için pompa kullandı

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için doğal kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T22:37+0300

2021-09-04T22:37+0300

2021-09-04T22:47+0300

yaşam

hindistan

fil

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Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla su pompası kullanan filin, sadece susuzluğunu giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü. Bakanlık, filin insanların aksine suyu ziyan etmemesini vurgulayarak, suyun her damlasının önemli olduğunu belirtti. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

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hindistan, fil