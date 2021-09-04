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https://tr.sputniknews.com/20210904/konyada-iki-aile-arasinda-silahli-kavga-1-olu-3-yarali-1048616065.html
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T20:23+0300
2021-09-04T20:23+0300
2021-09-04T20:23+0300
türkiye
konya
kavga
pompalı tüfek
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Konya'nın Merkez Karatay ilçesine Kaygusuz K, oğulları Ali ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Pompalı tüfekle ateş açtıTartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R. ve karşı aileden Kaygusuz K, pompalı tüfekle yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın şüphelilerinden Ali ve kardeşi Yunus K. yakalanarak emniyete götürüldü.
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konya, kavga, pompalı tüfek
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Merkez Karatay ilçesine Kaygusuz K, oğulları Ali ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Pompalı tüfekle ateş açtı
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R. ve karşı aileden Kaygusuz K, pompalı tüfekle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın şüphelilerinden Ali ve kardeşi Yunus K. yakalanarak emniyete götürüldü.