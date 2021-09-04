https://tr.sputniknews.com/20210904/konyada-iki-aile-arasinda-silahli-kavga-1-olu-3-yarali-1048616065.html

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T20:23+0300

2021-09-04T20:23+0300

2021-09-04T20:23+0300

türkiye

konya

kavga

pompalı tüfek

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Konya'nın Merkez Karatay ilçesine Kaygusuz K, oğulları Ali ve Yunus K. ile Ramazan Topbaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Pompalı tüfekle ateş açtıTartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi Gülistan R. ve karşı aileden Kaygusuz K, pompalı tüfekle yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın şüphelilerinden Ali ve kardeşi Yunus K. yakalanarak emniyete götürüldü.

türkiye

konya

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konya, kavga, pompalı tüfek