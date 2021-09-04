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Kovid-19 temaslısıyken dışarı çıktı, 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Kovid-19 temaslısıyken dışarı çıktı, 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
İstanbul'da babasına Kovid-19 teşhisi konulan ve kendisi de temaslılar listesinde olan 19 yaşındaki Hüseyin Ş. evde izolasyonda kalması gerekirken yasağı delip... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T15:09+0300
2021-09-04T15:09+0300
hapis cezası
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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İstanbul Eyüpsultan’da Jandarma ekiplerinin 17 Nisan 2021 tarihinde yaptığı yol kontrolüne 19 yaşındaki bir sürücü takıldı. Jandarmanın yaptığı kontrollerde sürücünün 19 yaşındaki Hüseyin Ş. olduğu ve Kovid-19 temaslısı olduğu ortaya çıktı. Evinde izolasyon sürecinde olması gerekirken dışarıda yakalanan Ş. hakkında tutanak tutuldu. Jandarma ekipleri tuttukları tutanağı savcılığa bildirince Hüseyin Ş. ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırıldı.Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Hüseyin Ş., babasının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Ancak bu süreçte kendisinin evi terk ettiğini, dolayısıyla babasından virüs kapmadığını söyleyen Hüseyin Ş., “Babamın 15 Nisan’da Kovid-19 testi pozitif çıkmış. Testin pozitif çıktığını annem bana telefonda söyledi. Muhtemelen ailemin evine gelen izolasyon ekipleri evde kimlerin ikamet ettiğini sorunca ailem benim de aynı evde ikamet ettiğimi söylemişler. Bunun üzerine izolasyon ekiplerinin beni de temaslı olarak sisteme kayıt ettiklerini tahmin ediyorum. Ben yaklaşık 1 haftadır eve gitmiyorum” dedi.Evde kalması gerektiğini jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde öğrendiğini söyleyen Hüseyin Ş., “Sistemde temaslı olarak kayıtlı olduğumu bilseydim dışarı çıkmazdım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum ve pişmanım. Bir daha tekerrür etmeyecek. Kendi kullanmış olduğum aracımla tek başıma kendi ikamet ettiğim evime giderek izolasyona gireceğim” dedi.2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldıAlınan ifadenin ardından Hüseyin Ş. hakkında, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, tensip tutanağında Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak sanık Hüseyin Ş. hakkında covid-19 tanısı konup konmadığı, temaslı ise bu durumun kendisine bildirilip bildirilmediği hususlarının sorulmasına karar verdi. Hüseyin Ş.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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hapis cezası, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Kovid-19 temaslısıyken dışarı çıktı, 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

15:09 04.09.2021
© İHABir mahalle mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı
Bir mahalle mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© İHA
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İstanbul'da babasına Kovid-19 teşhisi konulan ve kendisi de temaslılar listesinde olan 19 yaşındaki Hüseyin Ş. evde izolasyonda kalması gerekirken yasağı delip dışarı çıktı. Arabayla gezerken jandarmaya yakalanan Ş. hakkında, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Eyüpsultan’da Jandarma ekiplerinin 17 Nisan 2021 tarihinde yaptığı yol kontrolüne 19 yaşındaki bir sürücü takıldı. Jandarmanın yaptığı kontrollerde sürücünün 19 yaşındaki Hüseyin Ş. olduğu ve Kovid-19 temaslısı olduğu ortaya çıktı. Evinde izolasyon sürecinde olması gerekirken dışarıda yakalanan Ş. hakkında tutanak tutuldu. Jandarma ekipleri tuttukları tutanağı savcılığa bildirince Hüseyin Ş. ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırıldı.
Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Hüseyin Ş., babasının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Ancak bu süreçte kendisinin evi terk ettiğini, dolayısıyla babasından virüs kapmadığını söyleyen Hüseyin Ş., “Babamın 15 Nisan’da Kovid-19 testi pozitif çıkmış. Testin pozitif çıktığını annem bana telefonda söyledi. Muhtemelen ailemin evine gelen izolasyon ekipleri evde kimlerin ikamet ettiğini sorunca ailem benim de aynı evde ikamet ettiğimi söylemişler. Bunun üzerine izolasyon ekiplerinin beni de temaslı olarak sisteme kayıt ettiklerini tahmin ediyorum. Ben yaklaşık 1 haftadır eve gitmiyorum” dedi.
Evde kalması gerektiğini jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde öğrendiğini söyleyen Hüseyin Ş., “Sistemde temaslı olarak kayıtlı olduğumu bilseydim dışarı çıkmazdım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum ve pişmanım. Bir daha tekerrür etmeyecek. Kendi kullanmış olduğum aracımla tek başıma kendi ikamet ettiğim evime giderek izolasyona gireceğim” dedi.

2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Alınan ifadenin ardından Hüseyin Ş. hakkında, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, tensip tutanağında Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak sanık Hüseyin Ş. hakkında covid-19 tanısı konup konmadığı, temaslı ise bu durumun kendisine bildirilip bildirilmediği hususlarının sorulmasına karar verdi. Hüseyin Ş.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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