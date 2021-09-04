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https://tr.sputniknews.com/20210904/moskovadan-kalkan-rus-yolcu-ucagi-acil-inis-yapti-1048600477.html
Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı
Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı
Rusya’nın Belgorod kentine gitmek üzere başkent Moskova’dan havalanan Rus yapımı SSJ-100 tipi yolcu uçağı, havada yaşanan arıza nedeniyle havaalanına dönerek... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T00:18+0300
2021-09-04T00:18+0300
dünya
rusya
yolcu uçağı
arıza
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’ndan 81 yolcu ve 5 mürettebatı ile havalanan Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) tipi yolcu uçağı havada arıza yaptı.Arıza nedeniyle uyarılan pilotlar kuleyle iletişime geçerken, uçağın havaalanına dönmesi kararı alındı. Havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra yolcu uçağı inişe geçti. Uçağın havaalanına dönüşü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, yolcular ve mürettebat uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildi.Uçağın inişinden sonra yapılan ilk incelemelerde, uçağın kontrol sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle sensorun uyarı verdiği ve uçakta teknik incelemeler yapılacağı öğrenildi. Yolcuların ise başka bir uçakla tekrar Belgorod'a gönderileceği açıklandı.
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rusya, yolcu uçağı, arıza

Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı

00:18 04.09.2021
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girРоссийский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Rusya’nın Belgorod kentine gitmek üzere başkent Moskova’dan havalanan Rus yapımı SSJ-100 tipi yolcu uçağı, havada yaşanan arıza nedeniyle havaalanına dönerek acil iniş yaptı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’ndan 81 yolcu ve 5 mürettebatı ile havalanan Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) tipi yolcu uçağı havada arıza yaptı.
Arıza nedeniyle uyarılan pilotlar kuleyle iletişime geçerken, uçağın havaalanına dönmesi kararı alındı. Havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra yolcu uçağı inişe geçti. Uçağın havaalanına dönüşü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, yolcular ve mürettebat uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Uçağın inişinden sonra yapılan ilk incelemelerde, uçağın kontrol sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle sensorun uyarı verdiği ve uçakta teknik incelemeler yapılacağı öğrenildi.
Yolcuların ise başka bir uçakla tekrar Belgorod'a gönderileceği açıklandı.
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