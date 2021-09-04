https://tr.sputniknews.com/20210904/msb-azerbaycan-silahli-kuvvetleri-personeline-ileri-hava-kontroloru-egitimi-verildi-1048616493.html

MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi

MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildiğini bildirdi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T20:50+0300

2021-09-04T20:50+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

azerbaycan

askeri

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi" ifadesi kullanıldı.

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milli savunma bakanlığı (msb), azerbaycan, askeri