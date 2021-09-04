MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi" ifadesi kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi" ifadesi kullanıldı.
İkili Askerî Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline Yakın Hava Desteği faaliyetleri çerçevesinde "İleri Hava Kontrolörü Eğitimi" verildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/9JSMWp9QZH