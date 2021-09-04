https://tr.sputniknews.com/20210904/yunanistanda-asi-olmayan-yaklasik-7-bin-saglik-calisani-gorevden-uzaklastirildi-1048614184.html

Yunanistan'da aşı olmayan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı

Yunanistan'da aşı olmayan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, corona virüs aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanı ve 500 ambulans görevlisinin geçici olarak görevden... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T18:59+0300

2021-09-04T18:59+0300

2021-09-04T18:59+0300

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yunanistan

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sağlık çalışanı

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Yunanistan’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına aşı olmaları için verilen süre 1 Eylül'de doldu.Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Meclis'te yaptığı konuşmada, koronavirüs aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanının ve 500 ambulans görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını söyledi.Plevris, görevden uzaklaştırılan 6 bin 412 sağlık çalışanından 5 bin 594'ünün hastanelerde, 818'inin ise ilk derece sağlık kuruluşlarında çalıştığını belirtti.Zorunlu aşılama uygulamasının etkisini gösterdiğini kaydeden Bakan Plevris, "Zorunlu aşılama başlamadan önce sağlık sisteminde aşısızlar için çift haneli ve daha fazlasına ulaşan yüzdelerden bahsediyorduk" dedi.Plevris ayrıca, zorunlu aşı uygulaması sonucu bir hastanede aşılı çalışan oranının yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını vurguladı.10 binden fazla sağlık çalışanının görevden alınmasına hazırlıklı olduklarını dile getiren Plevris, önümüzdeki hafta, aşının ilk dozunu olan sağlık çalışanlarının işe dönmeleri için yeni bir tarihin belirleneceğini kaydetti.

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yunanistan, aşı, sağlık çalışanı