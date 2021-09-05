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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210905/afganistanda-tacik-lider-ahmed-mesuddan-talibana-pencsirdeki-catismalarin-sonlanmasi-cagrisi-1048637683.html
Afganistan'da Tacik lider Ahmed Mesud'dan Taliban'a Pencşir'deki çatışmaların sonlanması çağrısı
Afganistan'da Tacik lider Ahmed Mesud'dan Taliban'a Pencşir'deki çatışmaların sonlanması çağrısı
Afganistan’ın Pencşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud, Taliban'ın güçlerini Pencşir ve Andarab'dan çekmesi halinde müzakereye hazır... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T23:32+0300
2021-09-05T23:32+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
ahmed mesud
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Başkent Kabil'deki Afganistan Alimler Şurası'nın taraflardan çatışmaları sonlandırmalarını ve "Müslüman kanı dökmeye son vermeleri" için yaptığı çağrının ardından, Mesud Facebook hesabından bir açıklama yaptı.Barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Mesud, “Ulusal Direniş Cephesi, Taliban’ın Pencşir ve Andarab’daki saldırılarını ve askeri operasyonlarını sonlandırması halinde kalıcı barışa ulaşmak için savaşı derhal bitirmeye hazırdır. Alimler ve reformistlerle geniş bir toplantıda tüm tarafların olduğu müzakerelere devam etmeyi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.Afganistan halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğunu anımsatan Mesud, Taliban’ın Pencşir ve ilçelerinde "cihad etmesinin" dini ve insani bir anlamı olmadığını belirtti.Mesud, Taliban'ın geri çekilmesi halinde kendilerinin de saldırıdan uzak duracağını kaydetti.Tacik liderin çağrısına Taliban'dan henüz yanıt gelmezken, Pencşir'de son iki gündür devam eden şiddetli çatışmalarda yüzlerce savaşçının öldüğü bildiriliyor.Mesud liderliğindeki Ulusal Direniş Cephesi bölgeyi teslim etmek istemediği Taliban ile müzakerelerde bulunmuş ancak taraflar uzlaşamamıştı.Pencşir'e operasyonu zorlaştıran etkenlerBaşkent Kabil'e yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Pencşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor.Sovyetler Birliği'nin 1980’lerdeki işgaline karşı Ahmet Şah Mesut liderliğinde etkili bir direniş gösteren Pencşir’e, 1990’ların sonunda ülke geneline yayılan Taliban güçleri de giremedi ancak söz konusu dönemde Taliban güçleri çok sayıda cepheye yayılmış durumdaydı.Vadiler silsilesinden meydana gelen ve toplam 120 kilometre uzunluğa sahip bölge, binlerce metrelik sarp dağlarla çevrili olması nedeniyle içindekilere doğal koruma sağlıyor. Vadiye giriş çıkışların birer geçitten sağlanması askeri operasyonları oldukça zorlaştırıyor.Kabil’in 2001’de Taliban’dan alınmasında da rol oynayan Pencşirliler, genellikle bölge içinden bir yöneticiyle idare edildikleri için kendilerine fiili bir özerklik atfediyor.Bölgedeki silahlı ve siyasi yapılanmaya, El Kaide militanları tarafından öldürülen Ahmet Şah Mesut’un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyor. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adlı yapı, Rusya ve diğer ülkelerin Taliban’ı ikna ve kendilerine yardım etmesi için girişimlerde bulundu ancak sonuç alamadı.
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taliban, ahmed mesud

Afganistan'da Tacik lider Ahmed Mesud'dan Taliban'a Pencşir'deki çatışmaların sonlanması çağrısı

23:32 05.09.2021
© REUTERSAfganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz
Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© REUTERS
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Afganistan’ın Pencşir vilayetini kontrol eden grupların lideri Ahmed Mesud, Taliban'ın güçlerini Pencşir ve Andarab'dan çekmesi halinde müzakereye hazır olduklarını duyurdu.
Başkent Kabil'deki Afganistan Alimler Şurası'nın taraflardan çatışmaları sonlandırmalarını ve "Müslüman kanı dökmeye son vermeleri" için yaptığı çağrının ardından, Mesud Facebook hesabından bir açıklama yaptı.
Barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Mesud, “Ulusal Direniş Cephesi, Taliban’ın Pencşir ve Andarab’daki saldırılarını ve askeri operasyonlarını sonlandırması halinde kalıcı barışa ulaşmak için savaşı derhal bitirmeye hazırdır. Alimler ve reformistlerle geniş bir toplantıda tüm tarafların olduğu müzakerelere devam etmeyi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Afganistan halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğunu anımsatan Mesud, Taliban’ın Pencşir ve ilçelerinde "cihad etmesinin" dini ve insani bir anlamı olmadığını belirtti.
Mesud, Taliban'ın geri çekilmesi halinde kendilerinin de saldırıdan uzak duracağını kaydetti.
Tacik liderin çağrısına Taliban'dan henüz yanıt gelmezken, Pencşir'de son iki gündür devam eden şiddetli çatışmalarda yüzlerce savaşçının öldüğü bildiriliyor.
Mesud liderliğindeki Ulusal Direniş Cephesi bölgeyi teslim etmek istemediği Taliban ile müzakerelerde bulunmuş ancak taraflar uzlaşamamıştı.

Pencşir'e operasyonu zorlaştıran etkenler

Başkent Kabil'e yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Pencşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor.
Sovyetler Birliği'nin 1980’lerdeki işgaline karşı Ahmet Şah Mesut liderliğinde etkili bir direniş gösteren Pencşir’e, 1990’ların sonunda ülke geneline yayılan Taliban güçleri de giremedi ancak söz konusu dönemde Taliban güçleri çok sayıda cepheye yayılmış durumdaydı.
Vadiler silsilesinden meydana gelen ve toplam 120 kilometre uzunluğa sahip bölge, binlerce metrelik sarp dağlarla çevrili olması nedeniyle içindekilere doğal koruma sağlıyor. Vadiye giriş çıkışların birer geçitten sağlanması askeri operasyonları oldukça zorlaştırıyor.
Kabil’in 2001’de Taliban’dan alınmasında da rol oynayan Pencşirliler, genellikle bölge içinden bir yöneticiyle idare edildikleri için kendilerine fiili bir özerklik atfediyor.
Bölgedeki silahlı ve siyasi yapılanmaya, El Kaide militanları tarafından öldürülen Ahmet Şah Mesut’un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyor. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adlı yapı, Rusya ve diğer ülkelerin Taliban’ı ikna ve kendilerine yardım etmesi için girişimlerde bulundu ancak sonuç alamadı.
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