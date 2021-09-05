https://tr.sputniknews.com/20210905/kuzey-kibrista-tup-gaz-zammini-protesto-eden-sosyal-medya-fenomeni-gelin-ve-damada-tup-gaz-takti-1048636510.html

Sosyal medya fenomeni gelin ve damada tüp gaz taktı

Sosyal medya fenomeni gelin ve damada tüp gaz taktı

Kuzey Kıbrıs'ta tüp gaza yapılan zamları protesto eden Çetin Sadeli, gelin ve damada büyük boy bir tüp gaz taktı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

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damat

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Kuzey Kıbrıs Gönyeli'de sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli, katıldığı bir düğünde gelin ve damada büyük boy bir tüp gaz taktı. Giynik gazetesinin haberine göre Sadeli, tüp gaza yapılan zamları protesto amacıyla takı yerine gelin ve damada tüp gaz verdi.Çetin Sadeli daha önce de bir düğünde takı töreni sırasında damada bidon içinde benzin, geline ise tüp gaz hediye etmişti.Çetin Sadeli, 2018 yılında Kuzey Kıbrıs'ta ocak ayında yapılan parlamento seçiminde, bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Kazanması halinde rüşvet ve yolsuzluk yapılacağını vadeden Sadeli, siyasi partilerin tümünü de yolsuzluk ve hırsızlıkla suçlamıştı.Sadeli, seçim döneminde 'Yiyenler gidecek, hepimiz yiyeceğiz' sloganıyla reklam filmi hazırlatmıştı. Sadeli, 3 bin 200 oy almıştı.

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