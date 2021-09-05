Mansur Yavaş: Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Hayal ettiniz, başardınız. Şimdi hayallerinizi gerçekleştirme zamanı. Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Ankara'yı çok seveceksiniz" ifadelerini kullandı.Ankara ile ilgili tanıtım görüntülerine yer verilen videoda Yavaş, "Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından gençlere yönelik yaptığı paylaşımda 'Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim' dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Hayal ettiniz, başardınız. Şimdi hayallerinizi gerçekleştirme zamanı. Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Ankara'yı çok seveceksiniz" ifadelerini kullandı.
Ankara ile ilgili tanıtım görüntülerine yer verilen videoda Yavaş, "Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim" dedi.
Hayal ettiniz, başardınız.
Şimdi hayallerinizi gerçekleştirme zamanı. Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz.