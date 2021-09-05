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Mansur Yavaş: Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim
Mansur Yavaş: Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından gençlere yönelik yaptığı paylaşımda 'Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T23:34+0300
2021-09-05T23:41+0300
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Hayal ettiniz, başardınız. Şimdi hayallerinizi gerçekleştirme zamanı. Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Ankara'yı çok seveceksiniz" ifadelerini kullandı.Ankara ile ilgili tanıtım görüntülerine yer verilen videoda Yavaş, "Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210824/mansur-yavas-ankaparkin-maliyetinin-750-milyon-dolar-oldugunu-soylemistim-801-milyon-dolarmis-1048304039.html
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ankara, mansur yavaş, twitter

Mansur Yavaş: Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim

23:34 05.09.2021 (güncellendi: 23:41 05.09.2021)
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından gençlere yönelik yaptığı paylaşımda 'Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim' dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Hayal ettiniz, başardınız. Şimdi hayallerinizi gerçekleştirme zamanı. Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Ankara'yı çok seveceksiniz" ifadelerini kullandı.
Ankara ile ilgili tanıtım görüntülerine yer verilen videoda Yavaş, "Ben akıl vermek yerine gençlerin vereceği aklı almaya talibim" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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