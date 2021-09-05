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Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı
Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı
Mısır'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T14:53+0300
2021-09-05T14:53+0300
dünya
mısır
otobüs
otobüs kazası
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Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin doğusunda, Kahire-Süveyş kara yolunda yolcu otobüsü devrildi.Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan, kazada hayatını kaybedenlerle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada bulunuyor.
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mısır, otobüs, otobüs kazası

Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı

14:53 05.09.2021
© İHA / MUHAMMED RABAHMısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü
Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© İHA / MUHAMMED RABAH
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Mısır'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin doğusunda, Kahire-Süveyş kara yolunda yolcu otobüsü devrildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan, kazada hayatını kaybedenlerle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.
Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada bulunuyor.
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