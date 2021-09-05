https://tr.sputniknews.com/20210905/misirda-yolcu-otobusu-devrildi-12-olu-34-yarali-1048629977.html

Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı

Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 34 yaralı

Mısır'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T14:53+0300

2021-09-05T14:53+0300

2021-09-05T14:53+0300

dünya

mısır

otobüs

otobüs kazası

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Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, ülkenin doğusunda, Kahire-Süveyş kara yolunda yolcu otobüsü devrildi.Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan, kazada hayatını kaybedenlerle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada bulunuyor.

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mısır, otobüs, otobüs kazası