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Portekizli futbolcu Miguel Crespo Fenerbahçe için İstanbul'da
Portekizli futbolcu Miguel Crespo Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T20:21+0300
2021-09-05T20:21+0300
2021-09-05T20:25+0300
yaşam
fenerbahçe
istanbul
miguel crespo
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Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki Miguel Crespo, Lizbon'dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek Miguel Crespo'nun son görüşmelerin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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Portekizli futbolcu Miguel Crespo Fenerbahçe için İstanbul'da 20:21 05.09.2021 (güncellendi: 20:25 05.09.2021)
Fenerbahçe Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.
Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki
Miguel Crespo, Lizbon'dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek Miguel Crespo'nun son görüşmelerin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak
sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.