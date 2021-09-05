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Putin’den Tokyo 2020’de altın madalya kazanan Rus okçulara tebrik
Putin’den Tokyo 2020’de altın madalya kazanan Rus okçulara tebrik
Rusya lideri Vladimir Putin, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Rus okçuları tebrik etti. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T00:18+0300
2021-09-05T00:18+0300
dünya
spor
rusya
vladimir putin
okçuluk
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda İtalyan rakiplerine 5:4 üstün gelerek altın madalya kazanan Margarita Sidorenko ve Kirill Smirnov’a telgraf göndererek tebrik etti.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Kirill Vladimiroviç ve Margarita Sergeyevna! Tokyo Paralimpik Oyunların’da kazandığınız zaferinizi kutlarım. Üst düzey ustalık ve sabır ortaya koydunuz ve haklı olarak podyumun ‘altın’ basamağında yer buldunuz” ifadelerine yer verildi.Smirnov ve Sidorenko, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda karma takım klasik yay yarışması finalinde İtalyan rakipleri Stefano Travisani ve Elisabetta Mijno’yu 5:4 yenerek altın madalya kazanmıştı.
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spor, rusya, vladimir putin, okçuluk, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Putin’den Tokyo 2020’de altın madalya kazanan Rus okçulara tebrik

00:18 05.09.2021
© Sputnik / Grigori Sisoev / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Grigori Sisoev
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Rusya lideri Vladimir Putin, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Rus okçuları tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda İtalyan rakiplerine 5:4 üstün gelerek altın madalya kazanan Margarita Sidorenko ve Kirill Smirnov’a telgraf göndererek tebrik etti.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Kirill Vladimiroviç ve Margarita Sergeyevna! Tokyo Paralimpik Oyunların’da kazandığınız zaferinizi kutlarım. Üst düzey ustalık ve sabır ortaya koydunuz ve haklı olarak podyumun ‘altın’ basamağında yer buldunuz” ifadelerine yer verildi.
Smirnov ve Sidorenko, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda karma takım klasik yay yarışması finalinde İtalyan rakipleri Stefano Travisani ve Elisabetta Mijno’yu 5:4 yenerek altın madalya kazanmıştı.
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