Putin’den Tokyo 2020’de altın madalya kazanan Rus okçulara tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda İtalyan rakiplerine 5:4 üstün gelerek altın madalya kazanan Margarita Sidorenko ve Kirill Smirnov’a telgraf göndererek tebrik etti.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Kirill Vladimiroviç ve Margarita Sergeyevna! Tokyo Paralimpik Oyunların’da kazandığınız zaferinizi kutlarım. Üst düzey ustalık ve sabır ortaya koydunuz ve haklı olarak podyumun ‘altın’ basamağında yer buldunuz” ifadelerine yer verildi.Smirnov ve Sidorenko, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda karma takım klasik yay yarışması finalinde İtalyan rakipleri Stefano Travisani ve Elisabetta Mijno’yu 5:4 yenerek altın madalya kazanmıştı.
Rusya lideri Vladimir Putin, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Rus okçuları tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda İtalyan rakiplerine 5:4 üstün gelerek altın madalya kazanan Margarita Sidorenko ve Kirill Smirnov’a telgraf göndererek tebrik etti.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Kirill Vladimiroviç ve Margarita Sergeyevna! Tokyo Paralimpik Oyunların’da kazandığınız zaferinizi kutlarım. Üst düzey ustalık ve sabır ortaya koydunuz ve haklı olarak podyumun ‘altın’ basamağında yer buldunuz” ifadelerine yer verildi.
Smirnov ve Sidorenko, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda karma takım klasik yay yarışması finalinde İtalyan rakipleri Stefano Travisani ve Elisabetta Mijno’yu 5:4 yenerek altın madalya kazanmıştı.