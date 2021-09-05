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Rusya RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır
Rusya RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, kurumun RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır olduğunu belirtti. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T04:12+0300
2021-09-05T04:12+0300
dünya
abd
rusya
roket motoru
rd-180
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Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda kurumun RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır olduğunu ifade etti.Açıklamada, “Boeing insanlı uçuşlar programı kapsamında olanlar dahil olmak üzere, roketlerinin fırlatılmasını sağlamak için bizim ürettiğimiz RD-180 motorlarından önemli bir stok oluşturdular. Eğer ek alım yapacak olurlarsa bize başvurabilirler, işbirliğinden memnuniyet duyarız” denildi.Rogozin, “Amerikalı ortağımızla RD-181 tipi motorları ile ilgili ilişkilerimiz ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.Daha önce RD-180 roket motorlarının tedarikine ilişkin kontratın sona erdiği öğrenilmişti. Diğer yandan Rusya hükümeti, Roscosmos’a RD-181 motorlarının gelişiminin bir sonraki etabı olan RD-181M füzelerinin ABD’ye tedariki ile ilgili görüşmeleri yapmak için izin vermişti.Rusya’nın ABD’ye tedarik ettiği RD-180 motoru, Atlas-5 roketinin birinci kademesinde kullanılıyor. Roscosmos’a bağlı Bilim ve Üretim Kuruluşu Energomash’ın verilerine göre 1999’dan bu yana ABD’ye 122 RD-180 motoru teslim edildi, bunların 93’ü kullanıldı. RD-180 motorlarının son partisi geçen nisanda teslim edilmişti.RD-181 motoru ise Antares roketinin birinci kademesinde (2 adet) kullanılıyor. 2015’ten bu yana ABD’ye 22 motor teslim edildi, bunların 18’i kullanılmış durumda.
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abd, rusya, roket motoru, rd-180

Rusya RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır

04:12 05.09.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Fotoğraf bankasına girRD-33MK uçak motoru
RD-33MK uçak motoru - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, kurumun RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır olduğunu belirtti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda kurumun RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Boeing insanlı uçuşlar programı kapsamında olanlar dahil olmak üzere, roketlerinin fırlatılmasını sağlamak için bizim ürettiğimiz RD-180 motorlarından önemli bir stok oluşturdular. Eğer ek alım yapacak olurlarsa bize başvurabilirler, işbirliğinden memnuniyet duyarız” denildi.

Rogozin, “Amerikalı ortağımızla RD-181 tipi motorları ile ilgili ilişkilerimiz ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce RD-180 roket motorlarının tedarikine ilişkin kontratın sona erdiği öğrenilmişti. Diğer yandan Rusya hükümeti, Roscosmos’a RD-181 motorlarının gelişiminin bir sonraki etabı olan RD-181M füzelerinin ABD’ye tedariki ile ilgili görüşmeleri yapmak için izin vermişti.

Rusya’nın ABD’ye tedarik ettiği RD-180 motoru, Atlas-5 roketinin birinci kademesinde kullanılıyor. Roscosmos’a bağlı Bilim ve Üretim Kuruluşu Energomash’ın verilerine göre 1999’dan bu yana ABD’ye 122 RD-180 motoru teslim edildi, bunların 93’ü kullanıldı. RD-180 motorlarının son partisi geçen nisanda teslim edilmişti.

RD-181 motoru ise Antares roketinin birinci kademesinde (2 adet) kullanılıyor. 2015’ten bu yana ABD’ye 22 motor teslim edildi, bunların 18’i kullanılmış durumda.
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