Rusya RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda kurumun RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır olduğunu ifade etti.



Açıklamada, “Boeing insanlı uçuşlar programı kapsamında olanlar dahil olmak üzere, roketlerinin fırlatılmasını sağlamak için bizim ürettiğimiz RD-180 motorlarından önemli bir stok oluşturdular. Eğer ek alım yapacak olurlarsa bize başvurabilirler, işbirliğinden memnuniyet duyarız” denildi.



Rogozin, “Amerikalı ortağımızla RD-181 tipi motorları ile ilgili ilişkilerimiz ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Daha önce RD-180 roket motorlarının tedarikine ilişkin kontratın sona erdiği öğrenilmişti. Diğer yandan Rusya hükümeti, Roscosmos’a RD-181 motorlarının gelişiminin bir sonraki etabı olan RD-181M füzelerinin ABD’ye tedariki ile ilgili görüşmeleri yapmak için izin vermişti.



Rusya’nın ABD’ye tedarik ettiği RD-180 motoru, Atlas-5 roketinin birinci kademesinde kullanılıyor. Roscosmos’a bağlı Bilim ve Üretim Kuruluşu Energomash’ın verilerine göre 1999’dan bu yana ABD’ye 122 RD-180 motoru teslim edildi, bunların 93’ü kullanıldı. RD-180 motorlarının son partisi geçen nisanda teslim edilmişti.



RD-181 motoru ise Antares roketinin birinci kademesinde (2 adet) kullanılıyor. 2015’ten bu yana ABD’ye 22 motor teslim edildi, bunların 18’i kullanılmış durumda.