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Rusya RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır
© Sputnik / Ramil Sitdikov/
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, kurumun RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır olduğunu belirtti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda kurumun RD-180 roket motorlarının ABD’ye tedarikini devam ettirmeye hazır olduğunu ifade etti.
Açıklamada, “Boeing insanlı uçuşlar programı kapsamında olanlar dahil olmak üzere, roketlerinin fırlatılmasını sağlamak için bizim ürettiğimiz RD-180 motorlarından önemli bir stok oluşturdular. Eğer ek alım yapacak olurlarsa bize başvurabilirler, işbirliğinden memnuniyet duyarız” denildi.
Rogozin, “Amerikalı ortağımızla RD-181 tipi motorları ile ilgili ilişkilerimiz ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce RD-180 roket motorlarının tedarikine ilişkin kontratın sona erdiği öğrenilmişti. Diğer yandan Rusya hükümeti, Roscosmos’a RD-181 motorlarının gelişiminin bir sonraki etabı olan RD-181M füzelerinin ABD’ye tedariki ile ilgili görüşmeleri yapmak için izin vermişti.
Rusya’nın ABD’ye tedarik ettiği RD-180 motoru, Atlas-5 roketinin birinci kademesinde kullanılıyor. Roscosmos’a bağlı Bilim ve Üretim Kuruluşu Energomash’ın verilerine göre 1999’dan bu yana ABD’ye 122 RD-180 motoru teslim edildi, bunların 93’ü kullanıldı. RD-180 motorlarının son partisi geçen nisanda teslim edilmişti.
RD-181 motoru ise Antares roketinin birinci kademesinde (2 adet) kullanılıyor. 2015’ten bu yana ABD’ye 22 motor teslim edildi, bunların 18’i kullanılmış durumda.
Açıklamada, “Boeing insanlı uçuşlar programı kapsamında olanlar dahil olmak üzere, roketlerinin fırlatılmasını sağlamak için bizim ürettiğimiz RD-180 motorlarından önemli bir stok oluşturdular. Eğer ek alım yapacak olurlarsa bize başvurabilirler, işbirliğinden memnuniyet duyarız” denildi.
Rogozin, “Amerikalı ortağımızla RD-181 tipi motorları ile ilgili ilişkilerimiz ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce RD-180 roket motorlarının tedarikine ilişkin kontratın sona erdiği öğrenilmişti. Diğer yandan Rusya hükümeti, Roscosmos’a RD-181 motorlarının gelişiminin bir sonraki etabı olan RD-181M füzelerinin ABD’ye tedariki ile ilgili görüşmeleri yapmak için izin vermişti.
Rusya’nın ABD’ye tedarik ettiği RD-180 motoru, Atlas-5 roketinin birinci kademesinde kullanılıyor. Roscosmos’a bağlı Bilim ve Üretim Kuruluşu Energomash’ın verilerine göre 1999’dan bu yana ABD’ye 122 RD-180 motoru teslim edildi, bunların 93’ü kullanıldı. RD-180 motorlarının son partisi geçen nisanda teslim edilmişti.
RD-181 motoru ise Antares roketinin birinci kademesinde (2 adet) kullanılıyor. 2015’ten bu yana ABD’ye 22 motor teslim edildi, bunların 18’i kullanılmış durumda.