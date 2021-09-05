https://tr.sputniknews.com/20210905/turkiyede-19-bin-391-yeni-vaka-tespit-edildi-koronavirus-nedeniyle-269-can-kaybi-yasandi-1048634918.html
Türkiye'de 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi, koronavirüs nedeniyle 269 can kaybı yaşandı
Türkiye'de 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi, koronavirüs nedeniyle 269 can kaybı yaşandı
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T20:04+0300
2021-09-05T20:04+0300
2021-09-05T20:35+0300
koronavirüs
vaka
türkiye
son dakika
koronavirüs
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi ve 269 can kaybı yaşandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Yeni vaka sayımız 19 bin 39 Kovid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım" ifadelerini paylaştı.18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,69 olarak gerçekleşti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 113 bin 297'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 352 bin 297 doz, son bir haftada ise 4 milyon 109 bin 559 doz aşı uygulandı.En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis ve Yalova olarak açıklandı.En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.
https://tr.sputniknews.com/20210905/meb-okullarda-kovid-19-pozitif-vaka-cikmasi-durumunda-yapilmasi-gerekenler-rehberi-yayinladi-1048634735.html
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vaka, türkiye, son dakika, koronavirüs, vaka sayısı
Türkiye'de 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi, koronavirüs nedeniyle 269 can kaybı yaşandı
20:04 05.09.2021 (güncellendi: 20:35 05.09.2021)
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi ve 269 can kaybı yaşandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Yeni vaka sayımız 19 bin 39 Kovid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım" ifadelerini paylaştı.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,69 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 113 bin 297'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 352 bin 297 doz, son bir haftada ise 4 milyon 109 bin 559 doz aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis ve Yalova olarak açıklandı.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.