https://tr.sputniknews.com/20210905/meb-okullarda-kovid-19-pozitif-vaka-cikmasi-durumunda-yapilmasi-gerekenler-rehberi-yayinladi-1048634735.html

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kovid-19 rehberi: Okullarda pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kovid-19 rehberi: Okullarda pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T19:42+0300

2021-09-05T19:42+0300

2021-09-05T20:36+0300

türkiye

meb

türkiye’de kovid-19 salgını

yüz yüze eğitim

koronavirüs

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ile gönderdiği Kovid-19 rehberine göre; pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak, öğrenciler kontrol edilerek eğitime devam edilecek.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Yüz Yüze Eğitimle Yarın Başlıyor Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak. Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan ve tüm ayrıntıları içeren rehber, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi."

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meb, türkiye’de kovid-19 salgını, yüz yüze eğitim, koronavirüs