Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kovid-19 rehberi: Okullarda pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ile gönderdiği Kovid-19 rehberine göre; pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak, öğrenciler kontrol edilerek eğitime devam edilecek.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Yüz Yüze Eğitimle Yarın Başlıyor Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak. Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan ve tüm ayrıntıları içeren rehber, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi."
Milli Eğitim Bakanlığınca, "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ile gönderdiği Kovid-19 rehberine göre; pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak, öğrenciler kontrol edilerek eğitime devam edilecek.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Yüz Yüze Eğitimle Yarın Başlıyor Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak. Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan ve tüm ayrıntıları içeren rehber, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi."
🔔2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Yüz Yüze Eğitimle Yarın Başlıyor