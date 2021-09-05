https://tr.sputniknews.com/20210905/venedik-film-festivalinden-koronavirus-raporu-sifir-vaka-1048619948.html

Venedik Film Festivali'nden koronavirüs raporu: Sıfır vaka

Venedik Film Festivali'nden koronavirüs raporu: Sıfır vaka

78. Venedik Film Festivali'nin ilk iki gününde, kalabalığa rağmen hiç kimsede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı. Alınan önlemlerin ve... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T00:12+0300

2021-09-05T00:12+0300

2021-09-05T00:12+0300

koronavirüs

venedik film festivali

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048526733_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7b1bab1fea831f8cb3cca4e948b47288.jpg

Koronavirüs önlemleri kapsamında Venedik Film Festivali'nin açılışında ve ertesi gün konukları üzerinde 676 Kovid testi gerçekleştirildi. Organizatörler, yapılan testlerde sıfır pozitif sonuç elde edildiğini söyledi.NTV'nin haberine göre; şu ana kadar protokollerin iyi gittiği ve herkesin hassasiyetle kurallara uyduğu da belirtildi.Festival mekanlarında tüm misafirlerin aşı belgesi olması ve maske takması zorunlu. İtalya'ya yurt dışından giriş yapanların da varışta Kovid-19 testinin negatif çıktığını kanıtlamaları gerekiyor.İlk birkaç gün, güvenlik kontrolleri nedeniyle normalden daha uzun kuyruklar görüldü ancak ertesi sabah gecikmeli taramalar veya bekletmelerle ilgili daha az rapor vardı.Güvenlik önlemleri sıkı ve durum herkesin yararına. Gazetecilerin gösterimlere normalden biraz daha erken gitmesi gerekiyor. Çoğu basının ve konuğun ilgisi, Kovid protokollerinden sonra hemen sıkı bir şekilde gösterimdeki filmlere kaydı.Venedik Film Festivali'nden şu ana kadar ki koronavirüs önlemlerinin ve alınan sonuçları diğer festivallere de ilham vermesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venedik film festivali, koronavirüs