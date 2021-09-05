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Venedik Film Festivali'nden koronavirüs raporu: Sıfır vaka
Venedik Film Festivali'nden koronavirüs raporu: Sıfır vaka
78. Venedik Film Festivali'nin ilk iki gününde, kalabalığa rağmen hiç kimsede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı. Alınan önlemlerin ve... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T00:12+0300
2021-09-05T00:12+0300
koronavirüs
venedik film festivali
koronavirüs
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Koronavirüs önlemleri kapsamında Venedik Film Festivali'nin açılışında ve ertesi gün konukları üzerinde 676 Kovid testi gerçekleştirildi. Organizatörler, yapılan testlerde sıfır pozitif sonuç elde edildiğini söyledi.NTV'nin haberine göre; şu ana kadar protokollerin iyi gittiği ve herkesin hassasiyetle kurallara uyduğu da belirtildi.Festival mekanlarında tüm misafirlerin aşı belgesi olması ve maske takması zorunlu. İtalya'ya yurt dışından giriş yapanların da varışta Kovid-19 testinin negatif çıktığını kanıtlamaları gerekiyor.İlk birkaç gün, güvenlik kontrolleri nedeniyle normalden daha uzun kuyruklar görüldü ancak ertesi sabah gecikmeli taramalar veya bekletmelerle ilgili daha az rapor vardı.Güvenlik önlemleri sıkı ve durum herkesin yararına. Gazetecilerin gösterimlere normalden biraz daha erken gitmesi gerekiyor. Çoğu basının ve konuğun ilgisi, Kovid protokollerinden sonra hemen sıkı bir şekilde gösterimdeki filmlere kaydı.Venedik Film Festivali'nden şu ana kadar ki koronavirüs önlemlerinin ve alınan sonuçları diğer festivallere de ilham vermesi bekleniyor.
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venedik film festivali, koronavirüs

Venedik Film Festivali'nden koronavirüs raporu: Sıfır vaka

00:12 05.09.2021
© AP Photo / Joel C Ryan78. Venedik Film Festivali başladı
78. Venedik Film Festivali başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Joel C Ryan
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78. Venedik Film Festivali'nin ilk iki gününde, kalabalığa rağmen hiç kimsede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı. Alınan önlemlerin ve sonuçlarının diğer festivaller için de motivasyon kaynağı olması bekleniyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Venedik Film Festivali'nin açılışında ve ertesi gün konukları üzerinde 676 Kovid testi gerçekleştirildi. Organizatörler, yapılan testlerde sıfır pozitif sonuç elde edildiğini söyledi.
NTV'nin haberine göre; şu ana kadar protokollerin iyi gittiği ve herkesin hassasiyetle kurallara uyduğu da belirtildi.
Festival mekanlarında tüm misafirlerin aşı belgesi olması ve maske takması zorunlu. İtalya'ya yurt dışından giriş yapanların da varışta Kovid-19 testinin negatif çıktığını kanıtlamaları gerekiyor.
İlk birkaç gün, güvenlik kontrolleri nedeniyle normalden daha uzun kuyruklar görüldü ancak ertesi sabah gecikmeli taramalar veya bekletmelerle ilgili daha az rapor vardı.
Güvenlik önlemleri sıkı ve durum herkesin yararına. Gazetecilerin gösterimlere normalden biraz daha erken gitmesi gerekiyor. Çoğu basının ve konuğun ilgisi, Kovid protokollerinden sonra hemen sıkı bir şekilde gösterimdeki filmlere kaydı.
Venedik Film Festivali'nden şu ana kadar ki koronavirüs önlemlerinin ve alınan sonuçları diğer festivallere de ilham vermesi bekleniyor.
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