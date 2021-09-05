Zaharova: Navalnıy’ın destekçilerinden tehditler aldım

YouTube’daki bir kanalda açıklamada bulunan Zaharova, “Navalnıy’ın tarafıma karşı suçlamalar içeren yazısı yayınlandığında, içerisinde gerçekçi bir bilgi yoktu. Elbette yanlış aktarılmıştım ve her söylediğim başka yöne çevrilmişti. O zaman Navalnıy’ın destekçilerinden, ona sadık biçimde hizmet eden, inanan kişilerden yoğun olarak tehdit almıştım” ifadelerini kullandı. Navalnıy 2020’de Zaharova’nın bir röportajı sırasında yurtdışı seyahatleriyle ilgili konuşurken ‘toplumdaki kast sistemini’ özetlediğini ve bunu haklı çıkardığını ileri sürmüştü. Zaharova bunun üzerine Navalnıy’a çevrimiçi olarak doğrudan görüşmeyi teklif etmişti, ancak böyle bir konuşma gerçekleşmemişti. Zaharova, bu görüşmenin gerçekleşmemesinin Navalnıy’ın ekibinin korkak tutumundan kaynaklandığını söylemişti. Navalnıy’ın ekibi görüşme için yeni koşullar sunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus blogger Aleksey Navalnıy’ın destekçilerinden tehditler aldığını söyledi.
YouTube’daki bir kanalda açıklamada bulunan Zaharova, “Navalnıy’ın tarafıma karşı suçlamalar içeren yazısı yayınlandığında, içerisinde gerçekçi bir bilgi yoktu. Elbette yanlış aktarılmıştım ve her söylediğim başka yöne çevrilmişti. O zaman Navalnıy’ın destekçilerinden, ona sadık biçimde hizmet eden, inanan kişilerden yoğun olarak tehdit almıştım” ifadelerini kullandı.
Navalnıy 2020’de Zaharova’nın bir röportajı sırasında yurtdışı seyahatleriyle ilgili konuşurken ‘toplumdaki kast sistemini’ özetlediğini ve bunu haklı çıkardığını ileri sürmüştü.
Zaharova bunun üzerine Navalnıy’a çevrimiçi olarak doğrudan görüşmeyi teklif etmişti, ancak böyle bir konuşma gerçekleşmemişti. Zaharova, bu görüşmenin gerçekleşmemesinin Navalnıy’ın ekibinin korkak tutumundan kaynaklandığını söylemişti. Navalnıy’ın ekibi görüşme için yeni koşullar sunmuştu.