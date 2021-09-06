https://tr.sputniknews.com/20210906/-liverpoolun-yildizi-da-darbe-magduru-1048668531.html

Liverpool'un yıldızı da darbe mağduru

Liverpool'un yıldızı da darbe mağduru

Gine'deki askeri darbe İngiliz futbolunu da vurdu. Liverpool kulübü, Gineli oyuncusu Naby Keita'yı İngiltere'ye getirebilmek için çalışıyor. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T22:17+0300

2021-09-06T22:17+0300

2021-09-06T22:17+0300

dünya

gine

darbe

liverpool

naby keita

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FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için ülkelerine giden Gineli futbolcular, yapılan askeri darbe nedeniyle ülkelerinde mahsur kaldı.Darbenin ardından Gine ile Fas arasında Gine'nin başkenti Konakri'de oynanması planlanan karşılaşma ertelenirken, yurt dışında forma giyen Gineli futbolcuların ülkeden çıkışına henüz izin verilmedi.Liverpool'dan açıklamaÜlkede mahsur kalan milli futbolcular arasında yer alan Naby Keita'nın durumuna ilişkin kulübü Liverpool'dan bilgi verildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Keita'nın durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Milli takım yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Keita'nın güvende olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Ülkede şu an devam eden durum istikrarsız ve yetkililerle Naby'nin Liverpool'a dönmesi için gereken diyaloğu sürdürüyoruz" denildi.

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gine, darbe, liverpool, naby keita