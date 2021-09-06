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Liverpool'un yıldızı da darbe mağduru
Liverpool'un yıldızı da darbe mağduru
Gine'deki askeri darbe İngiliz futbolunu da vurdu. Liverpool kulübü, Gineli oyuncusu Naby Keita'yı İngiltere'ye getirebilmek için çalışıyor. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T22:17+0300
2021-09-06T22:17+0300
dünya
gine
darbe
liverpool
naby keita
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FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için ülkelerine giden Gineli futbolcular, yapılan askeri darbe nedeniyle ülkelerinde mahsur kaldı.Darbenin ardından Gine ile Fas arasında Gine'nin başkenti Konakri'de oynanması planlanan karşılaşma ertelenirken, yurt dışında forma giyen Gineli futbolcuların ülkeden çıkışına henüz izin verilmedi.Liverpool'dan açıklamaÜlkede mahsur kalan milli futbolcular arasında yer alan Naby Keita'nın durumuna ilişkin kulübü Liverpool'dan bilgi verildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Keita'nın durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Milli takım yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Keita'nın güvende olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Ülkede şu an devam eden durum istikrarsız ve yetkililerle Naby'nin Liverpool'a dönmesi için gereken diyaloğu sürdürüyoruz" denildi.
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gine, darbe, liverpool, naby keita

Liverpool'un yıldızı da darbe mağduru

22:17 06.09.2021
© AANaby Keita
Naby Keita - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
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Gine'deki askeri darbe İngiliz futbolunu da vurdu. Liverpool kulübü, Gineli oyuncusu Naby Keita'yı İngiltere'ye getirebilmek için çalışıyor.
FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için ülkelerine giden Gineli futbolcular, yapılan askeri darbe nedeniyle ülkelerinde mahsur kaldı.
Darbenin ardından Gine ile Fas arasında Gine'nin başkenti Konakri'de oynanması planlanan karşılaşma ertelenirken, yurt dışında forma giyen Gineli futbolcuların ülkeden çıkışına henüz izin verilmedi.

Liverpool'dan açıklama

Ülkede mahsur kalan milli futbolcular arasında yer alan Naby Keita'nın durumuna ilişkin kulübü Liverpool'dan bilgi verildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Keita'nın durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Milli takım yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Keita'nın güvende olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Ülkede şu an devam eden durum istikrarsız ve yetkililerle Naby'nin Liverpool'a dönmesi için gereken diyaloğu sürdürüyoruz" denildi.
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