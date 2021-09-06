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Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı
Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı
Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T21:56+0300
2021-09-06T21:56+0300
2021-09-06T21:56+0300
yaşam
çanakkale
gelibolu
flamingo
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Yarımadanın Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.Ekiplerin söz konusu bölgede bulduğu ve veteriner hekimce ön muayenesi yapılan flamingoda herhangi bir travma bulunmadığı, kuşun, aldığı uzun mesafeden dolayı yorgun düştüğü belirlendi.Yorgun haldeki flamingo kurumda tedavi altına alındı.
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çanakkale, gelibolu, flamingo
Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı
Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı.
Yarımadanın
Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekiplerin söz konusu bölgede bulduğu ve veteriner hekimce ön muayenesi yapılan flamingoda herhangi bir travma bulunmadığı, kuşun, aldığı uzun mesafeden dolayı yorgun düştüğü belirlendi.
Yorgun haldeki flamingo kurumda tedavi altına alındı.