https://tr.sputniknews.com/20210906/canakkalede-uzun-ucustan-yorgun-dusen-flamingo-tedavi-altina-alindi-1048668287.html

Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı

Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T21:56+0300

2021-09-06T21:56+0300

2021-09-06T21:56+0300

yaşam

çanakkale

gelibolu

flamingo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048668262_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_1f030a75549b479560aefc0e097d089a.jpg

Yarımadanın Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.Ekiplerin söz konusu bölgede bulduğu ve veteriner hekimce ön muayenesi yapılan flamingoda herhangi bir travma bulunmadığı, kuşun, aldığı uzun mesafeden dolayı yorgun düştüğü belirlendi.Yorgun haldeki flamingo kurumda tedavi altına alındı.

çanakkale

gelibolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çanakkale, gelibolu, flamingo