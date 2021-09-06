https://tr.sputniknews.com/20210906/danla-bilicten-taciz-tepkisi-gercekten-olay-cikaririm-1048659045.html

Danla Bilic'ten taciz tepkisi: Gerçekten olay çıkarırım

Danla Bilic'ten taciz tepkisi: Gerçekten olay çıkarırım

YouTuber Danla Bilic, kendisine yönelik tacize tepki gösterdi. Bu konuda artık kibar davranmayacağını ifade eden Bilic, "Bu artık son radde. Bir daha ne beni... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T16:20+0300

2021-09-06T16:20+0300

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yaşam

instagram

taciz

mesaj

kargo

danla bilic

kurye

youtube

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Sosyal medyada 'Danla Bilic' ismiyle tanınan YouTuber Neslihan Damla Aktepe, yaşadığı tacizi anlattı.Kurye, kargo taklidiyle evinin kapısının önüne gelindiğini ve aylarca kendisine sapık gibi mesaj atıldığını dile getiren Bilic, Instagram hesabında şu paylaşımı yaptı:"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."

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instagram, taciz, mesaj, kargo, danla bilic, kurye, youtube