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Danla Bilic'ten taciz tepkisi: Gerçekten olay çıkarırım
Danla Bilic'ten taciz tepkisi: Gerçekten olay çıkarırım
YouTuber Danla Bilic, kendisine yönelik tacize tepki gösterdi. Bu konuda artık kibar davranmayacağını ifade eden Bilic, "Bu artık son radde. Bir daha ne beni... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T16:20+0300
2021-09-06T16:20+0300
yaşam
instagram
taciz
mesaj
kargo
danla bilic
kurye
youtube
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Sosyal medyada 'Danla Bilic' ismiyle tanınan YouTuber Neslihan Damla Aktepe, yaşadığı tacizi anlattı.Kurye, kargo taklidiyle evinin kapısının önüne gelindiğini ve aylarca kendisine sapık gibi mesaj atıldığını dile getiren Bilic, Instagram hesabında şu paylaşımı yaptı:"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."
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instagram, taciz, mesaj, kargo, danla bilic, kurye, youtube

Danla Bilic'ten taciz tepkisi: Gerçekten olay çıkarırım

16:20 06.09.2021
© Fotoğraf : InstagramDanla Bilic
Danla Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Fotoğraf : Instagram
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YouTuber Danla Bilic, kendisine yönelik tacize tepki gösterdi. Bu konuda artık kibar davranmayacağını ifade eden Bilic, "Bu artık son radde. Bir daha ne beni, ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz, gerçekten olay çıkarırım" dedi
Sosyal medyada 'Danla Bilic' ismiyle tanınan YouTuber Neslihan Damla Aktepe, yaşadığı tacizi anlattı.
Kurye, kargo taklidiyle evinin kapısının önüne gelindiğini ve aylarca kendisine sapık gibi mesaj atıldığını dile getiren Bilic, Instagram hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."
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