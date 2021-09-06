https://tr.sputniknews.com/20210906/denizlide-yakalanan-12-uyusturucu-tacirinden-9u-tutuklandi-1048666141.html

Denizli’de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9’u tutuklandı

Denizli’de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9’u tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından aranan 12 şüpheli gözaltına alındı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T20:28+0300

2021-09-06T20:28+0300

2021-09-06T20:28+0300

türkiye

operasyon

denizli

polis

uyuşturucu

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045140782_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fbffbb51f65f3e17e5c1727468d8204c.jpg

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.Operasyonlar kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ev üst aramalarında 2 bin 520 kullanımlık kannabinoid, 4 adet tabanca ve çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operasyon, denizli, polis, uyuşturucu, tutuklama