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https://tr.sputniknews.com/20210906/hasdi-sabi-komutani-iraktaki-bombali-saldirida-hayatini-kaybetti-1048641916.html
Haşdi Şabi komutanı, Irak'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti
Haşdi Şabi komutanı, Irak'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti
Haşdi Şabi komutanlarından Asıf Hasan Kerim, Irak'ın Babil kentinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T05:56+0300
2021-09-06T05:55+0300
dünya
ölüm
haşdi şabi
çatışma
suikast
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Babil Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynağın AA muhabirine bildirdiğine göre, Haşdi Şabi el-Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr Nahiyesi'nde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı.Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti.Olayı henüz üstlenen olmadı.
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ölüm, haşdi şabi, çatışma, suikast

Haşdi Şabi komutanı, Irak'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti

05:56 06.09.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIIrak’ta Haşdi Şabi güçlerinin, Bağdat Yeşil Bölge’deki kuşatması
Irak’ta Haşdi Şabi güçlerinin, Bağdat Yeşil Bölge’deki kuşatması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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Haşdi Şabi komutanlarından Asıf Hasan Kerim, Irak'ın Babil kentinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.
Babil Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynağın AA muhabirine bildirdiğine göre, Haşdi Şabi el-Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr Nahiyesi'nde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı.
Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti.
Olayı henüz üstlenen olmadı.
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