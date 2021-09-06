https://tr.sputniknews.com/20210906/napolyon-bonapartein-uzerinde-dna-izleri-bulunan-ilk-sapkasi-acik-artirmaya-cikariliyor-1048652190.html

Napolyon Bonaparte'ın, üzerinde DNA izleri bulunan ilk şapkası açık artırmaya çıkarılıyor

Napolyon Bonaparte'ın, üzerinde DNA izleri bulunan ilk şapkası açık artırmaya çıkarılıyor

Fransız İmparator Napolyon Bonaparte'a ait olduğu belirlenen şapka açık artırmaya çıkarılacak. Yetkililer şapkanın, Bonaparte'ın DNA izlerini taşıyan ilk şapka... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T13:40+0300

2021-09-06T13:40+0300

2021-09-06T13:40+0300

napolyon bonapart

açık artırma

şapka

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Üzerinde Fransız İmparator Napolyon'un DNA kalıntıları bulunan şapka, Hong Kong'daki Bonhams müzayede evinde sergilenmeye başlandı. Bonhams yetkilileri, şapkanın Paris ve Londra'da sergilendikten sonra 27 Ekim'de açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı. Hong Kong'ta basına tanıtılan şapkanın 'İmparator'un DNA'sının bulunduğu ilk şapka' olduğu belirtildi. 'Üzerinde 5 saç teli bulundu'Şapkanın küçük bir Alman müzayede evi tarafından yıllar önce satışa çıktığı ve o zaman satıcının bu şapkanın Napolyon'un olduğunu bilmediği açıklandı. Bonhams'ın Genel Müdürü Simon Cottle, şapkanın ellerine geçmesine ilişkin "Tamamen tesadüfi bir karşılaşma" dedi.Cottle, DNA tespit sürecine ilişkin ise, "Elektronik mikroskop da dahil olmak üzere farklı teknikler kullanılarak inceleme tamamlandı. Şapkada 5 saç teli bulundu. Bunlardan 2'sinin Napolyon'a ait olduğu belirlendi" diye konuştu. Ellerindeki şapkanın hikayesinin daha önce bulunan Napolyon şapkalarından farklı olduğunu belirten Cottle, daha öncekilerin imparatora bağlı soylu aileler veya onları savaş alanından alan askerler tarafından verildiğini söyledi.Şapkanın 100 ila 150 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

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napolyon bonapart, açık artırma, şapka