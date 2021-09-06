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OGM'den Milas'ta yangın sonrası inşaat yapıldığı iddialarına açıklama
OGM'den Milas'ta yangın sonrası inşaat yapıldığı iddialarına açıklama
Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınlarının ardından 'zarar gören arazilere inşaat yapılıyor' iddiası ile sosyal medyada yapılan... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
orman yangını
milas
imar
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Milas'ın Kargılı mevkisinde orman yangınında zarar gören alanlara otel yapıldığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili hafriyat firması sahibi İlbeyi Koca ve Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.Koca konuyla ilgili şunları söyledi:Demirören Haber Ajansı'na göre Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Muğla/Milas Kargılı Mevkii'nde bahse konu arazi, orman arazisi değildir. Genel Müdürlüğümüz ile ilgisi bulunmamaktadır. Vatandaşın tapulu malı olup, imar izni belediyeye aittir. Vatandaşımız, kendi mülkü olan alana, lavanta dikeceğini belirtmiştir" denildi.
türkiye
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orman yangını, milas, imar, lavanta

OGM'den Milas'ta yangın sonrası inşaat yapıldığı iddialarına açıklama

00:13 06.09.2021 (güncellendi: 00:14 06.09.2021)
© AA / Ali BallıMilas- Orman yangını
Milas- Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA / Ali Ballı
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Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınlarının ardından 'zarar gören arazilere inşaat yapılıyor' iddiası ile sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, tepki geçen paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Milas'ın Kargılı mevkisinde orman yangınında zarar gören alanlara otel yapıldığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili hafriyat firması sahibi İlbeyi Koca ve Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.
Koca konuyla ilgili şunları söyledi:
"Yangının çıktığını duyduğumuzdan itibaren belediyeler ile birlikte el ele verip yangını söndürmek için elimizden gelen imkanları sonuna kadar kullandık. Tapulu bir arazinin sahibi bizden bu arazinin teraslandırılıp tekrar eski haline yani o ağaçlı haline döndürülmesi için bir çalışma talep etti. Bizde para karşılığında ordaki çalışmaları yapıp sonlandırdık. Bizim farklı düşüncelerimiz yoktur. Bu gibi düşüncelere sahip olan şahısları da biz kınıyoruz. Çünkü yangının çıkıp bittiği dönemde hiç birisi ortada yoktu. Söndükten sonra herkesin ortaya çıkıp yangına müdahale eden bu gibi insanları bu şekilde suçlayıp zan altında bırakmaları doğru değil. Yapılan paylaşımlar asılsızdır ve nefretle kınıyoruz."
Demirören Haber Ajansı'na göre Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Muğla/Milas Kargılı Mevkii'nde bahse konu arazi, orman arazisi değildir. Genel Müdürlüğümüz ile ilgisi bulunmamaktadır. Vatandaşın tapulu malı olup, imar izni belediyeye aittir. Vatandaşımız, kendi mülkü olan alana, lavanta dikeceğini belirtmiştir" denildi.
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