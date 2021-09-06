https://tr.sputniknews.com/20210906/polonya-doping-yaptigi-icin-kadrodan-cikarilan-sporcuya-insani-vize-verdi-1048642093.html

Polonya, doping yaptığı için kadrodan çıkarılan Belaruslu sporcuya insani vize verdi

Polonya, doping yaptığı için kadrodan çıkarılan Belaruslu sporcuya insani vize verdi

Polonya, Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya'nın ardından bu kez de Belaruslu binici Olga Safranova'ya insani vize verdi. Safranova, atlarından birinde... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T06:05+0300

2021-09-06T06:05+0300

2021-09-06T06:05+0300

dünya

polonya

belarus

vize

2020 tokyo olimpiyatları

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Polonya, Tokyo Olimpiyatları'ndayken Belarus'a geri gönderilmek istenen Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya'nın ardından bu kez Belaruslu binici Olga Safranova'ya insani vize verdi. Olga Safranova'yı Polonya'dan sığınma talebinde bulunmasına yol açan gelişmeler atlarından birinde doping izine rastlanmasıyla başladı. Buna göre 2021 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcular arasında bulunan Olga Safranova atlarından birinde dopinge rastlandığı gerekçesiyle Belaruslu yetkililer tarafından olimpiyat kadrosundan çıkarıldı.Kendisine yönelik söz konusu hamlenin Belarus Binicilik Federasyonu'na ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelttiği eleştirilerden kaynaklandığını ileri süren Belaruslu binici, adının 40 kişilik vatan haini sporcular listesinde geçtiği gerekçesiyle Polonyalı makamlardan kendisi ve partneri için insani vize talebinde bulundu.Atlarını Belarus'tan kaçırdıPolonyalı avukat Tomasz Wilinski müvekkilinin yaşadıklarını yasal süreç tamamlanana kadar medyaya duyurmama kararı aldıklarını belirtirken, Safranova'ya Polonyalı makamlardan rica ettiği insani vize verildi. Belarus'tan Türkiye ve Ukrayna güzergahını izleyerek Polonya'ya ulaşan Safranova'nın partnerine de insani vize verilirken, Safronova'nın iki atının da geçtiğimiz Cumartesi günü Polonya'ya getirildiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210802/belaruslu-kosucu-timanovskaya-polonyadan-insani-vize-aldi-1045132410.html

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polonya, belarus, vize, 2020 tokyo olimpiyatları