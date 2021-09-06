https://tr.sputniknews.com/20210906/riberynin-yeni-adresi-netlik-kazandi-1048657889.html

Ribery'nin yeni adresi netlik kazandı

Ribery'nin yeni adresi netlik kazandı

Bonservisi elinde olan Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile anlaşmaya vardı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T15:43+0300

2021-09-06T15:43+0300

2021-09-06T15:43+0300

yaşam

italya

fiorentina

futbol

franck ribery

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Franck Ribery, İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana ile anlaştı.NTV Spor'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre, Ribery'nin yıllık 1.5 milyon euro maaş alması bekleniyor.38 yaşındaki yıldız geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 30 maçta 2 gol ve 6 asist üretti. Salernitana, 2 haftası geride kalan ligde henüz puanla tanışamadı.İtalyan basını daha önce Fatih Karagümrük'ün Ribery ile ilgilendiğini yazmıştı.

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italya, fiorentina, futbol, franck ribery