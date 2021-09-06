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https://tr.sputniknews.com/20210906/riberynin-yeni-adresi-netlik-kazandi-1048657889.html
Ribery'nin yeni adresi netlik kazandı
Ribery'nin yeni adresi netlik kazandı
Bonservisi elinde olan Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile anlaşmaya vardı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T15:43+0300
2021-09-06T15:43+0300
2021-09-06T15:43+0300
yaşam
italya
fiorentina
futbol
franck ribery
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Franck Ribery, İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana ile anlaştı.NTV Spor'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre, Ribery'nin yıllık 1.5 milyon euro maaş alması bekleniyor.38 yaşındaki yıldız geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 30 maçta 2 gol ve 6 asist üretti. Salernitana, 2 haftası geride kalan ligde henüz puanla tanışamadı.İtalyan basını daha önce Fatih Karagümrük'ün Ribery ile ilgilendiğini yazmıştı.
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Ribery'nin yeni adresi netlik kazandı
Bonservisi elinde olan Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile anlaşmaya vardı.
Franck Ribery, İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana ile anlaştı.
NTV Spor'un L'Equipe'ten aktardığı
habere göre
, Ribery'nin
yıllık 1.5 milyon euro maaş
alması bekleniyor.
38 yaşındaki yıldız geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 30 maçta 2 gol ve 6 asist üretti. Salernitana, 2 haftası geride kalan ligde henüz puanla tanışamadı.
İtalyan basını daha önce
Fatih Karagümrük'ün Ribery ile ilgilendiğini yazmıştı.