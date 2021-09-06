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Stoltenberg: Rusya ve Çin'in füze potansiyelinin artmasından endişe duyuyoruz
Stoltenberg: Rusya ve Çin'in füze potansiyelinin artmasından endişe duyuyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin'in füze potansiyelinin artmasından endişe duyduklarını söyledi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T20:11+0300
2021-09-06T20:11+0300
savunma
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rusya
çin
nato
jens stoltenberg
nükleer
füze
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Stoltenberg 17. NATO Silahların Kontrolü, Silahsızlanma ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Konferansı'na video konferansla bağlanarak konuşma yaptı.Rusya ve Çin'in füze potansiyelinin artmasından endişe duyduklarını belirterek daha fazla şeffaflık çağrısı yapan Stoltenberg, "Rusya, kuralları göz ardı etmeye ve ihlal etmeye devam ediyor, kilit önemdeki anlaşmaları baltalıyor. Ayrıca Rusya kıtalararası balistik füzelerin de içinde bulunduğu çift maksatlı ve nükleer kabiliyetlerini modernize ediyor" dedi.'Çin de nükleer potansiyelini hızla artırıyor'Rusya'nın hipersonik sistemleri devreye aldığını, havadan fırlatılan balistik füzeleri ve nükleer kapasiteli kruz füzelerini test ettiğini kaydeden NATO Genel Sekreteri, "Çin de nükleer potansiyelini hızla artırıyor. Tüm bunlar, hiçbir sınırlama ve şeffaflık olmadan yapılıyor ve endişe veriyor. Ancak şeffaflık ve öngörülebilirlik, ortak çıkarlarımıza uygun düşüyor" ifadelerini kullandı.'Kuzey Kore ve İran küresel kuralları ihlal ediyor'Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin de nükleer silah alanındaki oyuncular olduğunu belirten Stoltenberg, bu ülkelerin küresel kuralları ihlal ettiğini söyledi.Stoltenberg, "Dünya hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir hal alıyor. NATO ise bu değişen dünyaya uyumlanıyor. Geçen hazirandaki Brüksel Zirvesi'nde, gelecekteki güvenliğimiz için transatlantik gündemimiz NATO 2030 üzerinde mutabakata vardık. Bu da NATO'yu silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasını önlemede, müttefiklerle diğer ülkeleri bir araya getirerek bu kritik konularda ilerleme sağlamak için eşsiz bir platform olarak daha fazla kullanma anlamına geliyor" diye ekledi.
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abd, rusya, çin, nato, jens stoltenberg, nükleer, füze, nato genel sekreteri jens stoltenberg

Stoltenberg: Rusya ve Çin'in füze potansiyelinin artmasından endişe duyuyoruz

20:11 06.09.2021
© REUTERS / Leah MillisJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Leah Millis
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin'in füze potansiyelinin artmasından endişe duyduklarını söyledi.
Stoltenberg 17. NATO Silahların Kontrolü, Silahsızlanma ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Konferansı'na video konferansla bağlanarak konuşma yaptı.

Rusya ve Çin'in füze potansiyelinin artmasından endişe duyduklarını belirterek daha fazla şeffaflık çağrısı yapan Stoltenberg, "Rusya, kuralları göz ardı etmeye ve ihlal etmeye devam ediyor, kilit önemdeki anlaşmaları baltalıyor. Ayrıca Rusya kıtalararası balistik füzelerin de içinde bulunduğu çift maksatlı ve nükleer kabiliyetlerini modernize ediyor" dedi.

'Çin de nükleer potansiyelini hızla artırıyor'

Rusya'nın hipersonik sistemleri devreye aldığını, havadan fırlatılan balistik füzeleri ve nükleer kapasiteli kruz füzelerini test ettiğini kaydeden NATO Genel Sekreteri, "Çin de nükleer potansiyelini hızla artırıyor. Tüm bunlar, hiçbir sınırlama ve şeffaflık olmadan yapılıyor ve endişe veriyor. Ancak şeffaflık ve öngörülebilirlik, ortak çıkarlarımıza uygun düşüyor" ifadelerini kullandı.

'Kuzey Kore ve İran küresel kuralları ihlal ediyor'

Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin de nükleer silah alanındaki oyuncular olduğunu belirten Stoltenberg, bu ülkelerin küresel kuralları ihlal ettiğini söyledi.

Stoltenberg, "Dünya hızla daha öngörülemez, rekabetçi ve tehlikeli bir hal alıyor. NATO ise bu değişen dünyaya uyumlanıyor. Geçen hazirandaki Brüksel Zirvesi'nde, gelecekteki güvenliğimiz için transatlantik gündemimiz NATO 2030 üzerinde mutabakata vardık. Bu da NATO'yu silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasını önlemede, müttefiklerle diğer ülkeleri bir araya getirerek bu kritik konularda ilerleme sağlamak için eşsiz bir platform olarak daha fazla kullanma anlamına geliyor" diye ekledi.
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