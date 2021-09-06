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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-hamile-polis-memurunu-oldurdu-iddiasi-1048642505.html
‘Taliban, hamile polis memurunu öldürdü’ iddiası
‘Taliban, hamile polis memurunu öldürdü’ iddiası
Afganistan’ın Ghor vilayetinde Taliban militanlarının sekiz aylık hamile bir polis memurunu vurarak öldürdüğü iddia edildi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T06:26+0300
2021-09-06T06:28+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kadın cinayeti
polis memuru
hamile kadın
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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından kadınlara yönelik hak ihlalleri ve baskıların uygulandığı haberleri gelirken, bu kez bir cinayet iddiası ortaya atıldı.BBC’nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, ülkenin Ghor vilayetinin merkez ilçesi Firozkoh’ta Banu Negar isimli sekiz aylık hamile bir polis memuru, Taliban militanlarınca silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre Negar, saldırı sonucu hayatını kaybetti.Cinayetin Taliban militanlarınca işlendiği iddiasını reddeden Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid ise, “Olaydan haberdarız ve Taliban mensuplarının onu öldürmediğini doğruluyorum. Soruşturmamız sürüyor” açıklamasını yaptı.Taliban’ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani liderliğindeki hükümet için çalışan görevlilere yönelik af ilan ettiğini hatırlatan Mücahid, söz konusu kadın polis memurunun ‘kişisel husumet ya da bir başka sebeple’ öldürüldüğünu ileri sürdü.Polis memurunun yakınları ise, Cumartesi günü yaşanan olayda Arapça konuşan üç silahlı kişinin Negar’ın yaşadığı evde önce arama yaptığını daha sonra da ev sakinlerini bağladıklarını belirtti.
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afganistan, taliban, kadın cinayeti, polis memuru, hamile kadın

‘Taliban, hamile polis memurunu öldürdü’ iddiası

06:26 06.09.2021 (güncellendi: 06:28 06.09.2021)
© AP Photo / Wali SabawoonTaliban militanları
Taliban militanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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Afganistan’ın Ghor vilayetinde Taliban militanlarının sekiz aylık hamile bir polis memurunu vurarak öldürdüğü iddia edildi.
Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından kadınlara yönelik hak ihlalleri ve baskıların uygulandığı haberleri gelirken, bu kez bir cinayet iddiası ortaya atıldı.
BBC’nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, ülkenin Ghor vilayetinin merkez ilçesi Firozkoh’ta Banu Negar isimli sekiz aylık hamile bir polis memuru, Taliban militanlarınca silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre Negar, saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Cinayetin Taliban militanlarınca işlendiği iddiasını reddeden Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid ise, “Olaydan haberdarız ve Taliban mensuplarının onu öldürmediğini doğruluyorum. Soruşturmamız sürüyor” açıklamasını yaptı.
Taliban’ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani liderliğindeki hükümet için çalışan görevlilere yönelik af ilan ettiğini hatırlatan Mücahid, söz konusu kadın polis memurunun ‘kişisel husumet ya da bir başka sebeple’ öldürüldüğünu ileri sürdü.
Polis memurunun yakınları ise, Cumartesi günü yaşanan olayda Arapça konuşan üç silahlı kişinin Negar’ın yaşadığı evde önce arama yaptığını daha sonra da ev sakinlerini bağladıklarını belirtti.
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