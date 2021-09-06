Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri kumsala döndü

© İHA Edirne'de yaz mevsiminin kurak geçmesi sebebiyle Tunca Nehri adeta kuruma noktasına geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, kış aylarında taşkın yaşandığında 150 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin su seviyesi bugünlerde ise 4 metreküp/saniyeye kadar düştü.