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Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri kumsala döndü
Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri kumsala döndü
Edirne’de kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Tunca Nehri, yaşanan kuraklıkla birlikte plastik atık ve yosunlarla kaplandı. Büyük bölümünde kum adacıkları... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
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tunca nehri, galeri, фото, yosun, kumsal, atık, meriç nehri

Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri kumsala döndü

12:40 06.09.2021 (güncellendi: 12:41 06.09.2021)
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Edirne’de kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Tunca Nehri, yaşanan kuraklıkla birlikte plastik atık ve yosunlarla kaplandı. Büyük bölümünde kum adacıkları oluşan Meriç Nehri ise, martıların durağı haline geldi.
© İHAEdirne'de yaz mevsiminin kurak geçmesi sebebiyle Tunca Nehri adeta kuruma noktasına geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, kış aylarında taşkın yaşandığında 150 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin su seviyesi bugünlerde ise 4 metreküp/saniyeye kadar düştü.
Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Edirne'de yaz mevsiminin kurak geçmesi sebebiyle Tunca Nehri adeta kuruma noktasına geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, kış aylarında taşkın yaşandığında 150 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin su seviyesi bugünlerde ise 4 metreküp/saniyeye kadar düştü.
© İHAGözle görülür şekilde debisi azalan Tunca Nehri'nde su akışının durma noktasına geldiği ve yosunlarla kaplandığı görüldü.
Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Gözle görülür şekilde debisi azalan Tunca Nehri'nde su akışının durma noktasına geldiği ve yosunlarla kaplandığı görüldü.
© İHA Sorumsuz insanlar nehri çöplüğe çevirdi. Tunca Nehri, pet ve içki şişelerinin oluşturduğu çöp birikintileriyle doldu.
Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Sorumsuz insanlar nehri çöplüğe çevirdi. Tunca Nehri, pet ve içki şişelerinin oluşturduğu çöp birikintileriyle doldu.
© İHAYağışların olmamasının yanı sıra bölge çiftçisinin de tarımsal sulamada faydalandığı Meriç Nehri'nin su seviyesinde de düşüş yaşandı.
Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri kumsala döndü - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Yağışların olmamasının yanı sıra bölge çiftçisinin de tarımsal sulamada faydalandığı Meriç Nehri'nin su seviyesinde de düşüş yaşandı.
© İHADSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp olarak belirlendi. Su seviyesinin aşırı düşmesi sebebiyle büyük bölümünde adacıklar oluşan Meriç Nehri, martıların durağı haline geldi.
Tunca Nehri atık ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri kumsala döndü - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp olarak belirlendi. Su seviyesinin aşırı düşmesi sebebiyle büyük bölümünde adacıklar oluşan Meriç Nehri, martıların durağı haline geldi.
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