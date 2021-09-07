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https://tr.sputniknews.com/20210907/ayakkabi-ihracatinda-rekor-1048686282.html
Ayakkabı ihracatında rekor
Ayakkabı ihracatında rekor
Geçen ay 157 milyon 80 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren deri ve deri mamulleri sektörü, yılın 8 ayında ise 1 milyar 95 milyon 217 bin dolarlık dış satıma... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:50+0300
2021-09-07T13:50+0300
ekonomi
türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
ayakkabı
mustafa şenocak
deri
ihracat
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ağustos 2020'de 97 milyon 893 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60.5 artarak 157 milyon 80 bin dolara ulaştı. Sektör, yılın 8 ayında ise 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 27.8 artışla 1 milyar 95 milyon 217 bin dolarlık dış satıma imza attı.Sektörün Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay geçen ay yüzde 0.8 olarak gerçekleşti.Deri ve deri mamulleri sektörünün ağustosta en fazla ihracat yaptığı ülke Rusya olarak kayıtlara geçti. Rusya'ya geçen ay 15 milyon 565 bin dolarlık ihracat yapıldı. Rusya'yı, 8 milyon 903 bin dolar ile Almanya ve 8 milyon 748 bin dolar ile İtalya takip etti.'Ocak-ağustos döneminde en fazla ihracatı ayakkabıda gerçekleştirdik'İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ilk 3 ülkeden Rusya'ya yüzde 148'lik, Almanya'ya yüzde 12'lik ve İtalya'ya yüzde 62'lik ihracat artışı kaydedildiğini söyledi.Geçen ay 167 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Şenocak, bu dönemde alım gücü yüksek ve istikrarlı ekonomilerin oluşturduğu OECD ülkelerine ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 512 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.Şenocak, AB ülkelerine yüzde 18'lik artışla 408 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, "2021'in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en çok ihracat yaptığımız ülke ise yüzde 32 artış ve 91 milyon dolarla Rusya oldu. Yine bu dönemde Almanya'ya 82 milyon dolar, İtalya'ya 61 milyon dolar, Irak'a 56 milyon dolar ve İspanya'ya 50 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.Şenocak, alt ürün gruplarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:"Geçen ay tüm zamanların ağustos ayı rekorunu kırarak en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörümüz 90 milyon dolarla ayakkabı oldu. Ayakkabı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65'lik artış yakaladık. Yine Ağustos ayında deri kürk giyim sektöründe yüzde 35'lik artışla 26 milyon dolar, yarı işlenmiş bitmiş deri ve işlenmiş kürk sektöründe yüzde 104'lük artışla 21 milyon dolar ve saraciye sektöründe yüzde 46'lık artışla 19 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik.Ocak-ağustos döneminde yine en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörümüz ayakkabı oldu. Bu dönemde ayakkabıda yüzde 24'lük artışla 674 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Yine bu dönemde yarı işlenmiş bitmiş deri ve işlenmiş kürk sektöründe yüzde 53'lük artışla 163 milyon dolarlık, saraciye sektöründe yüzde 33'lük artışla 143 milyon dolarlık ve deri kürk giyim sektöründe yüzde 13'lük artışla 113 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.""Ürün kalitesi anlamında dünyanın 1 numarasıyız"Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de deri, kürk konfeksiyon sektörünün geçen ay yüzde 17 artış ile 113 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.Türkiye'nin, tüm ihracatçı sektörleri ile salgının olumsuz etkilerine bakmaksızın üretmeye ve ürettiğini satmaya devam ettiğini aktaran Gözmen, "Tamamen üretim ve ihracat odaklı çalışan deri kürk ve konfeksiyon sektörümüz de ülkemizin toplam ihracatına aralıksız katkı vermeye devam ediyor. Bu noktada yurt içi ve dışı fuarların ihracata direkt etki ettiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Gözmen, deri mamullerinde Türkiye'nin ürün kalitesi anlamında dünyanın 1 numarası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
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türkiye ihracatçılar meclisi (tim), ayakkabı, mustafa şenocak, deri, ihracat

Ayakkabı ihracatında rekor

13:50 07.09.2021
© AAayakkabı
ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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Geçen ay 157 milyon 80 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren deri ve deri mamulleri sektörü, yılın 8 ayında ise 1 milyar 95 milyon 217 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ağustos 2020'de 97 milyon 893 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60.5 artarak 157 milyon 80 bin dolara ulaştı. Sektör, yılın 8 ayında ise 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 27.8 artışla 1 milyar 95 milyon 217 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Sektörün Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay geçen ay yüzde 0.8 olarak gerçekleşti.
Deri ve deri mamulleri sektörünün ağustosta en fazla ihracat yaptığı ülke Rusya olarak kayıtlara geçti. Rusya'ya geçen ay 15 milyon 565 bin dolarlık ihracat yapıldı. Rusya'yı, 8 milyon 903 bin dolar ile Almanya ve 8 milyon 748 bin dolar ile İtalya takip etti.

'Ocak-ağustos döneminde en fazla ihracatı ayakkabıda gerçekleştirdik'

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ilk 3 ülkeden Rusya'ya yüzde 148'lik, Almanya'ya yüzde 12'lik ve İtalya'ya yüzde 62'lik ihracat artışı kaydedildiğini söyledi.
Geçen ay 167 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Şenocak, bu dönemde alım gücü yüksek ve istikrarlı ekonomilerin oluşturduğu OECD ülkelerine ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 512 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.
Şenocak, AB ülkelerine yüzde 18'lik artışla 408 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, "2021'in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en çok ihracat yaptığımız ülke ise yüzde 32 artış ve 91 milyon dolarla Rusya oldu. Yine bu dönemde Almanya'ya 82 milyon dolar, İtalya'ya 61 milyon dolar, Irak'a 56 milyon dolar ve İspanya'ya 50 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.
Şenocak, alt ürün gruplarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geçen ay tüm zamanların ağustos ayı rekorunu kırarak en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörümüz 90 milyon dolarla ayakkabı oldu. Ayakkabı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65'lik artış yakaladık. Yine Ağustos ayında deri kürk giyim sektöründe yüzde 35'lik artışla 26 milyon dolar, yarı işlenmiş bitmiş deri ve işlenmiş kürk sektöründe yüzde 104'lük artışla 21 milyon dolar ve saraciye sektöründe yüzde 46'lık artışla 19 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik.
Ocak-ağustos döneminde yine en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörümüz ayakkabı oldu. Bu dönemde ayakkabıda yüzde 24'lük artışla 674 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Yine bu dönemde yarı işlenmiş bitmiş deri ve işlenmiş kürk sektöründe yüzde 53'lük artışla 163 milyon dolarlık, saraciye sektöründe yüzde 33'lük artışla 143 milyon dolarlık ve deri kürk giyim sektöründe yüzde 13'lük artışla 113 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

"Ürün kalitesi anlamında dünyanın 1 numarasıyız"

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de deri, kürk konfeksiyon sektörünün geçen ay yüzde 17 artış ile 113 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.
Türkiye'nin, tüm ihracatçı sektörleri ile salgının olumsuz etkilerine bakmaksızın üretmeye ve ürettiğini satmaya devam ettiğini aktaran Gözmen, "Tamamen üretim ve ihracat odaklı çalışan deri kürk ve konfeksiyon sektörümüz de ülkemizin toplam ihracatına aralıksız katkı vermeye devam ediyor. Bu noktada yurt içi ve dışı fuarların ihracata direkt etki ettiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Gözmen, deri mamullerinde Türkiye'nin ürün kalitesi anlamında dünyanın 1 numarası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Rusya, bizim için her zaman önemli ihracat pazarlarımızın başında gelir ancak bu ülkedeki varlığımızı güçlendirirken alternatif pazarlara da giriş yapmamız gerektiği kanaatindeyim. TDKD olarak bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. Bu yıl içerisinde üyelerimize ihracatta yeni rotalar belirleyecek rehber niteliğindeki çalışmamızı sunacağız."
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