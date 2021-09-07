https://tr.sputniknews.com/20210907/cobanliktan-milli-atletlige-calismalarini-yaylada-surduruyor-1048671601.html

Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor

Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında çobanlık yapan Abdulselam İmuk, yaylalarda spor yaparak, azmiyle Türkiye'yi temsil eden... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

şırnak

idil

yarışma

çoban

atlet

tokyo 2020

abdulselam imuk

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Şırnak'ın İdil ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayvancılıkla uğraşan 9 nüfuslu ailenin oğlu olan sporcu Abdulselam İmuk, aylardır antrenman yaparak, 2024 yılındaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek için yoğun tempoyla hazırlanıyor. Yüksek rakımlı yaylada kalarak hem hayvanlara bakıp hem de spor yapan milli atlet İmuk, “Bir sporcunun hayatının antrenman yaparak geçmesi gerekiyor. Bu dağlarda, bu yaylalarda dünyaya geldim. Ailem hayvancılıkla uğraşıyor. Her yıl bu yaylalara geliyor. Çocukluğum sürekli çobanlık yaparak geçti” dedi.'Öğretmenim sayesinde bugüne geldim'İmuk, ilkokuldaki bir öğretmeni sayesinde bugüne kadar geldiğini belirterek şöyle konuştu: Milli sporcu İmuk, elde ettiği başarılarla, milli takım forması giyerek Türkiye'yi çeşitli ülkelerde temsil etmeyi sürdürüyor. 2 bin 650 rakımlı yayladaki göçer ailesinin yanına gelen Abdulselam İmuk, burada hem spor yapıyor, hem de ailesine yardım ediyor. Atlet İmuk, 2024 yılında yapılacak olan yarışmalara hazırlanıyor.

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