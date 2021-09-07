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https://tr.sputniknews.com/20210907/cuneyt-arkin-84-yas-gununu-kutladi-uzun-degil-sevdiklerinle-guzel-yasamak-1048698822.html
Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: 'Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak'
Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: 'Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak'
Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü Twitter'den "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" paylaşımıyla kutladı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T18:34+0300
2021-09-07T18:34+0300
2021-09-07T18:34+0300
yaşam
cüneyt arkın
türk sineması
doğum günü
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Arkın, Twitter hesabından eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ile gelini ve torununun olduğu fotoğrafı paylaşarak, 84. yaş gününü kutladı.Arkın, "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" temennisinde bulundu.
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cüneyt arkın, türk sineması, doğum günü
Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: 'Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak'
Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü Twitter'den "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" paylaşımıyla kutladı.
Arkın, Twitter hesabından eşi
Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ile gelini ve torununun olduğu fotoğrafı paylaşarak, 84. yaş gününü kutladı.
Arkın, "
" temennisinde bulundu. Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak