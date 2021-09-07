https://tr.sputniknews.com/20210907/cuneyt-arkin-84-yas-gununu-kutladi-uzun-degil-sevdiklerinle-guzel-yasamak-1048698822.html

Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: 'Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak'

Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: 'Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak'

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü Twitter'den "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" paylaşımıyla kutladı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T18:34+0300

2021-09-07T18:34+0300

2021-09-07T18:34+0300

yaşam

cüneyt arkın

türk sineması

doğum günü

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Arkın, Twitter hesabından eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ile gelini ve torununun olduğu fotoğrafı paylaşarak, 84. yaş gününü kutladı.Arkın, "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" temennisinde bulundu.

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2021

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cüneyt arkın, türk sineması, doğum günü