https://tr.sputniknews.com/20210907/diyarbakir-sanayi-odasi-baskani-kaya-chp-geldim-dondum-kurtler-bana-oy-versin-dememeli-1048704541.html

Diyarbakır Sanayi Odası Başkanı Kaya: CHP ‘geldim döndüm Kürtler bana oy versin’ dememeli

Diyarbakır Sanayi Odası Başkanı Kaya: CHP ‘geldim döndüm Kürtler bana oy versin’ dememeli

CHP heyetinin Erbil ziyaretini Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kaya, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T23:02+0300

2021-09-07T23:02+0300

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akşam postasi

chp

erbil

kürt

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetinin Erbil ziyaretini Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, “CHP’nin daha önce Kürtler’i yok sayıp Irak ve Suriye’de merkezi hükümetlerle görüşme politikası vardı. Şimdi bu ülkelerde Kürtleri yok sayacak politikalara destek vererek Türkiye’deki Kürtlerle demokratik talepler üzerinden anlaşamayacağını gördü” dedi.Kaya’nın açıklamalarından satır başları şöyle:'Bölge halkı olumlu karşılar'“Referandum sonrası AK Parti, bölgesel hükümetle hiçbir sağlıklı diyalog kurmadı. Bu ziyaret bu anlamda önemli. Bu devam edecek mi yoksa yerel seçimlerde Kürtlerle yapılan ittifakın sandıktaki gücü mü? Ya da önümüzdeki seçimlerde farklı bir yöntemle Kürt oylarını almaya çalışma hamlesi mi? Bu soruların yanıtlarını görmek lazım. Geldim ziyaret ettim, döndüm Kürtler de bana oy verecek mantığı varsa böyle bir dünya yok. CHP’nin bunu kadrolarında içselleştirmesi gerekiyor bu süreci. Kürt sorununda sadece Türkiye’deki Kürtlerin demokratik taleplerini savunarak seçimde yol alamıyorsunuz bunu artık CHP görmeli ve parti politikasına dönüştürmeli. Irak ve Suriye’de Kürtleri yok sayacak ve Kürtleri bir şekilde elimine edecek politikalara destek vererek Türkiye’deki Kürtlerle demokratik talepler üzerinden anlaşamazsınız. CHP’nin bunu gördüğünü zannediyorum. Hem iktidar partisi, hem de muhalefetin bölgesel işbirliğini önemsediği görülürse gelecekle ilgili bölge halkı da bunu olumlu görür.”

erbil

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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chp, erbil, kürt