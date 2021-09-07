Diyarbakır Sanayi Odası Başkanı Kaya: CHP ‘geldim döndüm Kürtler bana oy versin’ dememeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetinin Erbil ziyaretini Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, “CHP’nin daha önce Kürtler’i yok sayıp Irak ve Suriye’de merkezi hükümetlerle görüşme politikası vardı. Şimdi bu ülkelerde Kürtleri yok sayacak politikalara destek vererek Türkiye’deki Kürtlerle demokratik talepler üzerinden anlaşamayacağını gördü” dedi.Kaya’nın açıklamalarından satır başları şöyle:'Bölge halkı olumlu karşılar'“Referandum sonrası AK Parti, bölgesel hükümetle hiçbir sağlıklı diyalog kurmadı. Bu ziyaret bu anlamda önemli. Bu devam edecek mi yoksa yerel seçimlerde Kürtlerle yapılan ittifakın sandıktaki gücü mü? Ya da önümüzdeki seçimlerde farklı bir yöntemle Kürt oylarını almaya çalışma hamlesi mi? Bu soruların yanıtlarını görmek lazım. Geldim ziyaret ettim, döndüm Kürtler de bana oy verecek mantığı varsa böyle bir dünya yok. CHP’nin bunu kadrolarında içselleştirmesi gerekiyor bu süreci. Kürt sorununda sadece Türkiye’deki Kürtlerin demokratik taleplerini savunarak seçimde yol alamıyorsunuz bunu artık CHP görmeli ve parti politikasına dönüştürmeli. Irak ve Suriye’de Kürtleri yok sayacak ve Kürtleri bir şekilde elimine edecek politikalara destek vererek Türkiye’deki Kürtlerle demokratik talepler üzerinden anlaşamazsınız. CHP’nin bunu gördüğünü zannediyorum. Hem iktidar partisi, hem de muhalefetin bölgesel işbirliğini önemsediği görülürse gelecekle ilgili bölge halkı da bunu olumlu görür.”
CHP heyetinin Erbil ziyaretini Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kaya, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetinin Erbil ziyaretini Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, “CHP’nin daha önce Kürtler’i yok sayıp Irak ve Suriye’de merkezi hükümetlerle görüşme politikası vardı. Şimdi bu ülkelerde Kürtleri yok sayacak politikalara destek vererek Türkiye’deki Kürtlerle demokratik talepler üzerinden anlaşamayacağını gördü” dedi.
Kaya’nın açıklamalarından satır başları şöyle:
“CHP’nin Kürt sorununda sürdürülebilen bir politikası bir türlü olmadı. Bu ziyaretle de ilgili de ‘ama’ diyenlerin aslında temel endişeleri bu adımın sembolik adım olduğu ve devamının gelmeyeceğiyle ilgili görüşler hakim. 'Doğu masası' diye kurulup Kürt kelimesi telaffuz edilmeyen ve bölgede ziyaretler yapan bir masanın hala Kürt sorunun çözümünde nerede olduğuyla ilgili endişeler var. CHP’nin ülke dışındaki Kürtlerle bir temasının olması oldukça önemli, çünkü bugüne kadar CHP’nin Suriye’de ve Irak’ta merkezi hükümetlerle görüşüp Kürtleri yok sayan bir bakış açısı vardı. Bazen hükümetlerin kurduğu ilişkileri bile eleştiren bir bakışı varken şöyle değerlendirmek lazım. 2-3 hafta önce Ticaret Bakanı’nın Irak gezisi oldu bu güne kadar Kürtlerle diyalog yürüten AK Parti’nin Ticaret Bakanı’nın Irak’ta merkezi hükümeti ziyaret edip Kürt bölgesini es geçip geri dönmesinin ardından 3 hafta sonra bu defa CHP heyetinin merkezi hükümet ile görüşmeden Kürt bölgesiyle görüşüp dönmesi bence çok önemli bir mesaj.”
'Bölge halkı olumlu karşılar'
“Referandum sonrası AK Parti, bölgesel hükümetle hiçbir sağlıklı diyalog kurmadı. Bu ziyaret bu anlamda önemli. Bu devam edecek mi yoksa yerel seçimlerde Kürtlerle yapılan ittifakın sandıktaki gücü mü? Ya da önümüzdeki seçimlerde farklı bir yöntemle Kürt oylarını almaya çalışma hamlesi mi? Bu soruların yanıtlarını görmek lazım. Geldim ziyaret ettim, döndüm Kürtler de bana oy verecek mantığı varsa böyle bir dünya yok. CHP’nin bunu kadrolarında içselleştirmesi gerekiyor bu süreci. Kürt sorununda sadece Türkiye’deki Kürtlerin demokratik taleplerini savunarak seçimde yol alamıyorsunuz bunu artık CHP görmeli ve parti politikasına dönüştürmeli. Irak ve Suriye’de Kürtleri yok sayacak ve Kürtleri bir şekilde elimine edecek politikalara destek vererek Türkiye’deki Kürtlerle demokratik talepler üzerinden anlaşamazsınız. CHP’nin bunu gördüğünü zannediyorum. Hem iktidar partisi, hem de muhalefetin bölgesel işbirliğini önemsediği görülürse gelecekle ilgili bölge halkı da bunu olumlu görür.”