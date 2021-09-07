https://tr.sputniknews.com/20210907/esinin-ve-oz-babasinin-20-yillik-iliskisini-ogrenen-adamin-cocuklarinin-dna-sonuclari-aciklandi-1048676518.html

Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı

Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı

Ece Üner ile Susma programında eşi ile öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatan Adnan Kızılkaya, çocuklarının DNA testini talep etmişti. Ece Üner'in... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T07:38+0300

2021-09-07T07:38+0300

2021-09-07T07:37+0300

yaşam

ece üner

dna testi

dna

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Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Ece Üner ile Susma' programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı.8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak olayı öğrendiğini söyleyen Adnan Kızılkaya, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını da öne sürdü. Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları doğrulayarak, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" dediğini de eklemişti.DNA sonuçları açıklandıTüm yaşananlardan sonra Adnan Bey'in talep ettiği 5 çocuğunun DNA sonuçları, Ece Üner tarafından yayında açıklandı. Üner'in açıkladığı sonuçlara göre çiftin 5 çocuğunun biyolojik babası da Adnan Bey çıktı.Sonuçların açıklanmasının ardından ikili arasındaki tartışmada gerilim tekrar yükselirken Ece Üner'in iki tarafı sakinleştirmek için zorlandığı görüldü.

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