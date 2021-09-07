https://tr.sputniknews.com/20210907/fransiz-yargitayindan-suriyede-insanliga-karsi-suca-ortak-olmakla-suclanan-lafarge-aleyhine-karar-1048691664.html

Fransız Yargıtayı'ndan Suriye'de insanlığa karşı suça iştirakle itham edilen Lafarge aleyhine karar

Fransız Yargıtayı'ndan Suriye'de insanlığa karşı suça iştirakle itham edilen Lafarge aleyhine karar

Suriye'deki faaliyetlerini devam ettirmek için IŞİD gibi cihatçı örgütlere ödeme yaptığı gerekçesiyle insanlığa karşı suça iştirak etmekle suçlanan Fransız... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T15:29+0300

2021-09-07T15:29+0300

2021-09-07T15:40+0300

dünya

suriye

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lafarge

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Fransa'nın en yüksek mahkemesi, çimento firması Lafarge'a yönelik Suriye'de insanlığa karşı suçlara iştirak suçlamasını reddeden alt mahkeme kararı reddederek, sulh hakimlerinin iddiaları yeniden incelemesi gerektiğini duyurdu.Artık İsviçre'de kayıtlı Holcim'in bir parçası olan Lafarge, kendi iç soruşturmasının ardından, Suriye'deki yan kuruluşunun savaşın parçaladığı ülkede 2011'den sonra faaliyetlerini sürdürmek için cihatçı silahlı gruplara ödeme yaptığını itiraf etmişti. Ancak çimento devi, Fransız sulh hakimleri tarafından yürütülen soruşturmada yöneltilen insanlığa karşı suça ortak olmak gibi ithamları reddetti.

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suriye, fransa, lafarge