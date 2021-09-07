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Hindistan'da düzenlenen 'yağmur ayini'nde kız çocukları çıplak gezdirildi
Hindistan'da düzenlenen 'yağmur ayini'nde kız çocukları çıplak gezdirildi
Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T22:34+0300
2021-09-07T22:34+0300
dünya
hindistan
kız çocuğu
yağmur duası
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Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi.BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor. Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını aktardı.
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hindistan, kız çocuğu, yağmur duası

Hindistan'da düzenlenen 'yağmur ayini'nde kız çocukları çıplak gezdirildi

22:34 07.09.2021
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVISHindistan başkenti Yeni Delhi'de tecavüz edilip öldürülen 9 yaşındaki kız çocuğu için anma törenine katılanlar (Ağustos 2021)
Hindistan başkenti Yeni Delhi'de tecavüz edilip öldürülen 9 yaşındaki kız çocuğu için anma törenine katılanlar (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS
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Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi.
Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi.
BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.
Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor. Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.
Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.
Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını aktardı.
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