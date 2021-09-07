https://tr.sputniknews.com/20210907/hindistanda-duzenlenen-yagmur-ayininde-kiz-cocuklari-ciplak-gezdirildi-1048704030.html

Hindistan'da düzenlenen 'yağmur ayini'nde kız çocukları çıplak gezdirildi

Hindistan'da düzenlenen 'yağmur ayini'nde kız çocukları çıplak gezdirildi

Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T22:34+0300

2021-09-07T22:34+0300

2021-09-07T22:34+0300

dünya

hindistan

kız çocuğu

yağmur duası

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Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi.BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor. Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını aktardı.

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hindistan, kız çocuğu, yağmur duası