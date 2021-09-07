https://tr.sputniknews.com/20210907/ilber-ortayli-diyanet-isleri-baskani-milletin-itikadina-karismasin-1048703912.html

İlber Ortaylı: Diyanet İşleri Başkanı milletin itikadına karışmasın

İlber Ortaylı: Diyanet İşleri Başkanı milletin itikadına karışmasın

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Diyanet İşleri Başkanı'nın 'fetva makamı' olduğunu belirterek, "Milletin itikadına karışmasın. İtikadın yollarını öğretebilir ama biz... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T22:28+0300

2021-09-07T22:28+0300

2021-09-07T22:28+0300

türkiye

ilber ortaylı

diyanet işleri başkanlığı

fatih altaylı

ali erbaş

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Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Altaylı'nın "Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:"Kusura bakmasınlar benim herkese hürmetim var fakat Diyanet İşleri Başkanımız gelenlerin iyisi değil. Bölgecilik filan da yapmıyorum, Trabzon'dan çıkan Sait Hocamız. Ben böyle bir din adamı görmedim. Dört dörtlüktür. Çok genç yaşta da o olmuştur büyük Müftü. Halefleri önünden ardından da gelenler fena değildi. Ben Diyanet İşleri Başkanımızla hem fikir değilim bir sürü konuda. Milletin itikadına karışmasın. İtikadın yollarını öğretebilir bize, sorarsak, fetva makamıdır. Bizim üzerimizde böyle bir kontrol kurma isteği olamaz. Bilmediği ve ihtisası olmadığı konularda konuşmasınlar. Tarih, coğrafya, sanat tarihi. Memleket bizimdir, tarih bizimdir. Makamdır, hürmet etmek lazımdır. Nihayet bu tenkitlerimizde de kendisine yol gösteriliyor. "

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ilber ortaylı, diyanet işleri başkanlığı, fatih altaylı, ali erbaş