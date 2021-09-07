Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210907/insan-kacakciligi-degisti-vize-uygulanan-afrika-ulkelerinden-gelenlerin-taktikleri-aciklandi--1048685009.html
'İnsan kaçakçılığı değişti': Vize uygulanan Afrika ülkelerinden gelenlerin taktikleri açıklandı
'İnsan kaçakçılığı değişti': Vize uygulanan Afrika ülkelerinden gelenlerin taktikleri açıklandı
Sözcü yazarı Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey bir yetkilinin göçle ilgili açıklamalarını aktardığı yazıda, 'son zamanlarda insan kaçakçılığı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:15+0300
2021-09-07T13:15+0300
türkiye
turizm
yök
göçmen
saygı öztürk
üniversite
yükseköğretim kurulu (yök)
sözcü
tömer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103355/88/1033558848_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a7e4901a91afb96355419ba0442860c0.jpg
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye’ye başlayan göçmen akınının neden olduğu tartışmlara ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey bir yetkili ile görüştüğünü ve “son zamanlarda insan kaçakçılığı olayları değiştiğini” söylediğini aktardı.Öztürk, "İşte insan kaçakçılığında yeni yöntemler" başlığıyla yayımlanan yazısında, ismi açıklanmayan kaynağı Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelenlerin taktiklerini şu şekilde açıkladı:"Daha çok 25 yaşını geçmemiş Somali vatandaşları, ülkelerindeki diplomalarını ve denkliklerini bir şekilde uydurarak ülkemizdeki Devlet ya da vakıf üniversitelerine ön kayıt yaptırıyor ve gruplar halinde Büyükelçililiğimize başvuruyor. Vize istekleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Vize Dairesi'ne gönderiliyor. Burada, organizasyonu yapan turizm acentası devreye giriyor. İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'ndaki (YÖK) işlemleri sonucu vize alınıyor. Böylece bu kişilerin Türkiye'ye gelmeleri sağlanıyor. Öğrenci vizesi alıp gelenlerden paket olarak 1- Vize parası, 2- Ön kayıt parası, 3- Uçak bilet parası, 4- Bir yıllık Türkçe dil kursu parası, 5- Bir yıllık yurt parası olmak üzere 10 bin dolardan az olmamak üzere para alınıyor. Akma alan razı, veren razı…'Kayıt yaptıranların da yüzde 80'i kursa hiç gitmiyor'Bu öğrenciler genelde küçük şehirlerdeki üniversitelere kayıt yaptırıyor. Bu öğrencilerin bir yıllık Türkçe hazırlık dil kursu TÖMER aracılığıyla olması gerekiyor. Ancak, TÖMER sadece Ankara'da. TÖMLER'e kayıt yaptırıyorlar ve Ankara Göç İdaresi'nden bir yıllık öğrenci oturum belgesi alıyorlar. Bunların önemli bölümü kursa gitmiyor. Sadece TÖMER'den değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı ya da olmayan Türkçe dil kursuna kayıt yaptırıyorlar.Bu yolla Ankara'da oturum alıyor. Kayıt yaptıranların da yüzde 80'i kursa hiç gitmiyor ve Türkiye'de kalmaya devam ediyor.'Bir başka yöntem de futbolcu transferi'Bir başka yöntem de futbolcu transferi. 2 ve 3. lig takımlarından başvuru yaptırılarak yaş koşulu uyanlar Afrika ülkelerinden, futbolcu olmadıkları halde futbolcuymuş gibi getiriliyor. Çoğunun futbolcu olmadığı, para karşılığı ülkesinden lisans çıkarmak suretiyle gelişi sağlanıyor. Fildişi, Gana, Gine gibi ülkelerden getirilenlerin sayısı dikkat çekici boyutta."
türkiye
tömer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103355/88/1033558848_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_e996c7e4705f9086d6bf60affcd14014.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
turizm, yök, göçmen, saygı öztürk, üniversite, yükseköğretim kurulu (yök), sözcü, tömer

'İnsan kaçakçılığı değişti': Vize uygulanan Afrika ülkelerinden gelenlerin taktikleri açıklandı

13:15 07.09.2021
© AApasaport
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
Abone ol
Sözcü yazarı Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey bir yetkilinin göçle ilgili açıklamalarını aktardığı yazıda, 'son zamanlarda insan kaçakçılığı olayları değiştiğini' belirterek, Türkiye’nin vize uyguladığı Afrika ülkelerinden gelenlerin taktiklerini açıkladı.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye’ye başlayan göçmen akınının neden olduğu tartışmlara ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey bir yetkili ile görüştüğünü ve “son zamanlarda insan kaçakçılığı olayları değiştiğini” söylediğini aktardı.
Öztürk, "İşte insan kaçakçılığında yeni yöntemler" başlığıyla yayımlanan yazısında, ismi açıklanmayan kaynağı Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelenlerin taktiklerini şu şekilde açıkladı:
"Daha çok 25 yaşını geçmemiş Somali vatandaşları, ülkelerindeki diplomalarını ve denkliklerini bir şekilde uydurarak ülkemizdeki Devlet ya da vakıf üniversitelerine ön kayıt yaptırıyor ve gruplar halinde Büyükelçililiğimize başvuruyor. Vize istekleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Vize Dairesi'ne gönderiliyor. Burada, organizasyonu yapan turizm acentası devreye giriyor. İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'ndaki (YÖK) işlemleri sonucu vize alınıyor. Böylece bu kişilerin Türkiye'ye gelmeleri sağlanıyor. Öğrenci vizesi alıp gelenlerden paket olarak 1- Vize parası, 2- Ön kayıt parası, 3- Uçak bilet parası, 4- Bir yıllık Türkçe dil kursu parası, 5- Bir yıllık yurt parası olmak üzere 10 bin dolardan az olmamak üzere para alınıyor. Akma alan razı, veren razı…

'Kayıt yaptıranların da yüzde 80'i kursa hiç gitmiyor'

Bu öğrenciler genelde küçük şehirlerdeki üniversitelere kayıt yaptırıyor. Bu öğrencilerin bir yıllık Türkçe hazırlık dil kursu TÖMER aracılığıyla olması gerekiyor. Ancak, TÖMER sadece Ankara'da. TÖMLER'e kayıt yaptırıyorlar ve Ankara Göç İdaresi'nden bir yıllık öğrenci oturum belgesi alıyorlar. Bunların önemli bölümü kursa gitmiyor. Sadece TÖMER'den değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı ya da olmayan Türkçe dil kursuna kayıt yaptırıyorlar.Bu yolla Ankara'da oturum alıyor. Kayıt yaptıranların da yüzde 80'i kursa hiç gitmiyor ve Türkiye'de kalmaya devam ediyor.

'Bir başka yöntem de futbolcu transferi'

Bir başka yöntem de futbolcu transferi. 2 ve 3. lig takımlarından başvuru yaptırılarak yaş koşulu uyanlar Afrika ülkelerinden, futbolcu olmadıkları halde futbolcuymuş gibi getiriliyor. Çoğunun futbolcu olmadığı, para karşılığı ülkesinden lisans çıkarmak suretiyle gelişi sağlanıyor. Fildişi, Gana, Gine gibi ülkelerden getirilenlerin sayısı dikkat çekici boyutta."
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:15'İnsan kaçakçılığı değişti': Vize uygulanan Afrika ülkelerinden gelenlerin taktikleri açıklandı
13:11Mesut Özil'in menajerinden Katar iddialarına yanıt
13:09Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz: 'Kral'
13:06Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu
13:00Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı: Hızı 80 km
12:42e-Devlet'te yeni uygulama: Soyağacı tasarımı kullanıma açıldı
12:41Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışa çıktı
12:39El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
12:36Bolsonaro'dan yeni kararname: Sosyal medya platformlarının içerik kaldırması sınırlanacak
12:33Ankara'da evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadına 10 yıl hapis istemi
12:29Modacı Barbaros Şansal'a 3 ay 22 gün hapis cezası
12:26CHP'li Kuşoğlu'ndan 'sine-i millet' yorumu: 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiyor ki
12:13'Futbolda şike kumpası' davasında gerekçeli karar: 'Soruşturma bilerek Fenerbahçe'ye çevrilmiştir'
12:11Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
12:07Kasım ayı için müsilaj uyarısı: 'Yeniden karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek'
11:58Define aramaya gittiler, uçurumda mahsur kaldılar
11:54Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması
11:51FSB: Ukrayna istihbaratı Kırım’da gerçekleştirilen boru hattı patlamasını organize etti
11:50WhatsApp, 'son görülme' özelliğini değiştiriyor
11:27Bakan Akar'dan 'Afganistan’daki yeni yönetimle diyalog kuruluyor mu?' sorusuna yanıt