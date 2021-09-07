https://tr.sputniknews.com/20210907/istanbulda-sahte-asi-karti-operasyonu-3-hemsire-tutuklandi-1048677585.html

İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı

İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı

İstanbul'da, sahte aşı kartı düzenlemek suçlamasıyla 6 kişiye operasyon düzenlendi. Özel bir hastanede çalışan 3'ü hemşire 6 kişi operasyonla gözaltına alındı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T09:25+0300

2021-09-07T09:25+0300

2021-09-07T09:37+0300

istanbul

türkiye

hemşire

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048310428_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_cea4b0d4b8e3213a0b300a264e30d1f4.jpg

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine hareket geçti. Sahte aşı kartının düzenlendiğini tespit etti. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre aylar süren teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Özel bir hastane çalışan 3 hemşire ve organizasyonda yer alan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan hemşireler nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşirelerin cep telefonlarına el konulurken WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar tespit edildi. Vurulmayan aşıların akıbeti araştırılırken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

istanbul

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, hemşire, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı