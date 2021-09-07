https://tr.sputniknews.com/20210907/kahramanmarasta-7-bin-500-yillik-yerlesim-yeri-bulundu-mezopotamya-medeniyetlerinin-oncusu-1048692220.html

Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu: 'Mezopotamya medeniyetlerinin öncüsü'

Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu: 'Mezopotamya medeniyetlerinin öncüsü'

Kahramanmaraş’ta 2013 yılından bu yana Domuztepe Höyüğü’nde sürdürülen kazılarda Sümer, Akad, Asur ve Babil topluluklarından önceki yaşamın izleri gün yüzüne... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T15:36+0300

2021-09-07T15:36+0300

2021-09-07T15:38+0300

yaşam

kahramanmaraş

mezopotamya

yerleşim yeri

kazı

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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ile Pazarcık ilçe sınırlarında olan Kelibişler Mahallesi kırsalındaki Domuztepe Höyüğü’nde kazı çalışmalarına yeniden başlanıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesi ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Tekin, başkanlığında sürdürülen alanda yeni bulgu ve bilgiler elde ediliyor.Bölgenin ilk kez 1996 yılında İngiliz ve Amerikalılar tarafından 2012 yılına kazıldığını belirten Doç. Dr. Tekin, şunları söyledi:‘Kısıtlı da olsa tarımsal yiyeceklerle yaşamışlar’Tekin, "Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce ilk kez burada bir köy yerleşim yerleri başlıyor. İlk köylüler basit bir hayat sürdürmüşlerdir. Koyun ve keçi besicilikten süt ve süt ürünlerini tüketerek çevrede bulunan meşe palamudu, fıstık ve benzeri yiyecekler tüketerek kısıtlı da olsa tarımsal yiyeceklerle yaşamışlardır. Gayet güzel bir şekilde herhangi bir kavgaya neden vermeksizin barışçıl bir hayat sürdüklerini biliyoruz” dedi.‘Taş Çağı’nın son evresi, savaş yok ve hiçbir silah bulmadık’Bölgede 15 kişilik ekiple çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Tekin, Sümer, Akad, Asur ve Babil topluluklarının öncüsü olan halkın da bölgede yaşadığını ve ilk izlerini bulduklarını söyledi:

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kahramanmaraş, mezopotamya, yerleşim yeri, kazı