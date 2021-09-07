Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası

© İHA Elazığ’da yıllık 150 bin ton civarında sebze üretildiğini kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise, "Sanayilik tipi domates yetiştirip hem salçalık konusunda hem de kurutarak dünyanın birçok ülkesine ihraç edecek şekilde doğal, organik ve kaliteli topraklarda yetişmiş olan kuru domatesi sağlıklı bir şekilde tüketmek üzere ulaştırıyoruz. Sebze üretiminin içinde 20 bin ton sanayilik tip ve 40 bin ton da sofralık domates yetiştiriyoruz. Domates, sebze üretimi içerisinde en fazla üretimini yaptığımız ürün deseni olarak yerini alıyor. Özellikle bu kurutma ile birlikte dünyanın birçok ülkesinin sofrasına bunu ulaştırıyoruz. Geçen sene üreticimiz burada Elazığ haritasını büyük bir emekle süslemişti. Bu sene hedefi biraz daha çoğaltıp bunu Türkiye haritasına dönüştürdü” şeklinde konuştu.