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Metiner'den Cumhur İttifakı’na: Tuzağa düşmemek lazım
Metiner'den Cumhur İttifakı’na: Tuzağa düşmemek lazım
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP heyetinin Barzani yönetimine yönelik ziyaretini değerlendirdi. Metiner, "İsteniyor ki MHP çıkıp... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T09:43+0300
2021-09-07T09:43+0300
politika
ak parti
chp
mhp
mesud barzani
mehmet metiner
ikby
mesrur barzani
tuzak
görüşme
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak'ın Erbil kentine ziyarette bulunmuştu. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşen heyet, daha sonra eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile bir araya gelmişti.Bu ziyareti değerlendiren eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 'CHP heyetinin Barzani yönetimiyle görüşmeye gitmesinin hiç kuşkusuz belli bir plan dahilinde' olduğunu savundu.Metiner, "Bu oyun planından HDP de haberdardır. Zaman zaman HDP heyetlerinin Barzani’ye giderek PKK ile aralarındaki düşmanlık sorununu çözmeye dönük görüşmeler yaptıkları ama bunda başarılı olamadıkları sır değil. Şimdi HDP’nin yapamadığını CHP yapmayı deneyecek" ifadesine yer verdiği yazısında şunları kaydetti:"CHP sözümona 'bölge barışı' gibi genel bir barış ekseninde daha rafine bir dille bu düşmanlık ilişkilerinin çözümlenmesi konusunda misyon üstlenecek. Bunun 2023 seçimlerine giderken Kürt seçmenleri siyaseten devşirmek gibi bir amaç içerdiğini söylemeye gerek var mı?Barzani yönetimiyle yapılan görüşmelerde Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve muhtemel sonuçlar eminim ki gündeme getirilmiştir. PKK’nın Suriye denkleminde kurucu aktör olarak devreye alınması, PKK/HDP kanadının Türkiye’deki sorunun çözümü için gerekli gördüğü bir formülasyon çünkü. Suriye’nin kuzeyinde hatırı sayılır bir Barzani/Kürt gücü var çünkü. PKK’nın oyun planında öncelikli olan yer, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak bir devlet. Kendi hâkimiyetlerindeki bu devlete Türkiye’nin razı olması halinde PKK silahlı gücünün Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkacağı biçiminde bir yeni propaganda gündemde. Bu yeni bir tuzak elbette. Bunun hem Türkiye hem de Barzani için çok daha kötücül sonuçlar doğuracağını söylemek için kâhin olmaya gerek yok."'Hani Barzani'nin ayağına gidilmezdi?'Kılıçdaroğlu, 'Barzani’nin ayağına gidildi' diye kıyametler kopartıyordu. Yardımcılarından biri AK Parti kongresine katılan Barzani’yi hatırlatarak, 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' diyordu. Bir diğer yardımcısı, 'AKP Barzani ile anlaştı' gibisinden siyasi akla ziyan suçlamalarda bulunuyordu.Peki, şimdi ne diyecekler? Hani Barzani’nin ayağına gidilmezdi. Ne oldu da gidildi? Kılıçdaroğlu CHP’si bir oyun planına göre hareket ediyor. 2023 seçimlerinde Erdoğan’ı devirmek için 'büyük ağabey' ne derse onu yapacaktır. Bu oyunun içinde Cumhur İttifakı’nı parçalamak da var. İsteniyor ki Barzani ziyaretini MHP çıkıp eleştirsin. CHP de 'Erdoğan da ziyaret etti' desin. Bu tartışmayı izleyen Kürt vatandaşlarımız da Barzani üzerinden 'Kürt düşmanlığı' yapıldığı algısına kapılsın ve CHP buradan siyaseten nemalansın. İşte bu tuzağa düşmemek lazım."
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ak parti, chp, mhp, mesud barzani, mehmet metiner, ikby, mesrur barzani, tuzak, görüşme

Metiner'den Cumhur İttifakı’na: Tuzağa düşmemek lazım

09:43 07.09.2021
© Fotoğraf : TwitterMehmet Metiner
Mehmet Metiner - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP heyetinin Barzani yönetimine yönelik ziyaretini değerlendirdi. Metiner, "İsteniyor ki MHP çıkıp eleştirsin. CHP de 'Erdoğan da ziyaret etti' desin. Bu tartışmayı izleyen Kürt vatandaşlarımız, Barzani üzerinden 'Kürt düşmanlığı' yapıldığı algısına kapılsın. İşte bu tuzağa düşmemek lazım" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak'ın Erbil kentine ziyarette bulunmuştu.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşen heyet, daha sonra eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile bir araya gelmişti.
Bu ziyareti değerlendiren eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 'CHP heyetinin Barzani yönetimiyle görüşmeye gitmesinin hiç kuşkusuz belli bir plan dahilinde' olduğunu savundu.
Metiner, "Bu oyun planından HDP de haberdardır. Zaman zaman HDP heyetlerinin Barzani’ye giderek PKK ile aralarındaki düşmanlık sorununu çözmeye dönük görüşmeler yaptıkları ama bunda başarılı olamadıkları sır değil. Şimdi HDP’nin yapamadığını CHP yapmayı deneyecek" ifadesine yer verdiği yazısında şunları kaydetti:
"CHP sözümona 'bölge barışı' gibi genel bir barış ekseninde daha rafine bir dille bu düşmanlık ilişkilerinin çözümlenmesi konusunda misyon üstlenecek. Bunun 2023 seçimlerine giderken Kürt seçmenleri siyaseten devşirmek gibi bir amaç içerdiğini söylemeye gerek var mı?
Barzani yönetimiyle yapılan görüşmelerde Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve muhtemel sonuçlar eminim ki gündeme getirilmiştir. PKK’nın Suriye denkleminde kurucu aktör olarak devreye alınması, PKK/HDP kanadının Türkiye’deki sorunun çözümü için gerekli gördüğü bir formülasyon çünkü. Suriye’nin kuzeyinde hatırı sayılır bir Barzani/Kürt gücü var çünkü. PKK’nın oyun planında öncelikli olan yer, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak bir devlet.
Kendi hâkimiyetlerindeki bu devlete Türkiye’nin razı olması halinde PKK silahlı gücünün Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkacağı biçiminde bir yeni propaganda gündemde. Bu yeni bir tuzak elbette. Bunun hem Türkiye hem de Barzani için çok daha kötücül sonuçlar doğuracağını söylemek için kâhin olmaya gerek yok."
CHP heyeti IKBY'de - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
CHP heyeti Erbil'de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
5 Eylül, 15:07

'Hani Barzani'nin ayağına gidilmezdi?'

Kılıçdaroğlu, 'Barzani’nin ayağına gidildi' diye kıyametler kopartıyordu. Yardımcılarından biri AK Parti kongresine katılan Barzani’yi hatırlatarak, 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' diyordu. Bir diğer yardımcısı, 'AKP Barzani ile anlaştı' gibisinden siyasi akla ziyan suçlamalarda bulunuyordu.
Peki, şimdi ne diyecekler? Hani Barzani’nin ayağına gidilmezdi. Ne oldu da gidildi? Kılıçdaroğlu CHP’si bir oyun planına göre hareket ediyor. 2023 seçimlerinde Erdoğan’ı devirmek için 'büyük ağabey' ne derse onu yapacaktır. Bu oyunun içinde Cumhur İttifakı’nı parçalamak da var.
İsteniyor ki Barzani ziyaretini MHP çıkıp eleştirsin. CHP de 'Erdoğan da ziyaret etti' desin. Bu tartışmayı izleyen Kürt vatandaşlarımız da Barzani üzerinden 'Kürt düşmanlığı' yapıldığı algısına kapılsın ve CHP buradan siyaseten nemalansın. İşte bu tuzağa düşmemek lazım."
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