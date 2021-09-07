https://tr.sputniknews.com/20210907/ogrenci-yurtlari-icin-basvurular-basladi-1048678110.html

Öğrenci yurtları için başvurular başladı

Öğrenci yurtları için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T09:44+0300

2021-09-07T09:44+0300

2021-09-07T09:44+0300

türkiye

türkiye

üniversite

yurt

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

mehmet muharrem kasapoğlu

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Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Ayrıca, 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

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türkiye, üniversite, yurt, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), mehmet muharrem kasapoğlu