Sarıgül: Türk siyasetinde gündemi biz belirleyeceğiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, 26 Eylül'deki kurultaya herkesin çok iyi hazırlanması gerektiğini belirterek, "Biz kurultayımızı...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül partisinin 4. İl Başkanları toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin her köşesinde teşkilatlanmış, ülkemizin her köşesine ulaşmış bir siyasi parti olduklarının altını çizen Sarıgül, “Birçok siyasi partinin, 2 yılda erişemediği noktaya Biz 6-7 ay gibi bir sürede ulaştık. Ben, yaptığınız işin kıymetini iyi biliyorum. Siz de bilin. Bu iş öyle kolay bir iş değildi. Neden biliyor musunuz? Bizim arkamızda, iktidar gücü yoktu. Bizim arkamızda, O ilin, o ilçenin zenginleri, ağaları, beyleri, paşaları yoktu. Biz diğer yeni partiler gibi de değiliz. Onlar eski partisine kızanları, küsenleri aldılar, teşkilatlarını kurdular. Biz kendi çabalarımızla, dişimizle tırnağımızla bu noktaya geldik. En büyük değerimiz inancımız. Ülkemizi refaha ulaştıracak inanç var. Ülkemiz sizin gücünüzle şahlanacak. Diğer partilerin arkasında, bazı guruplar, vakıflar, dernekler, örgütler vardı. Ama bizim yoktu. Arkamızda devlet gücü olmadan, sağcı, solcu örgütler olmadan, dini siyasete alet eden gruplar olmadan, vakıflar, dernekler olmadan, para babaları olmadan elde ettiğimiz bu başarı büyük bir başarıdır” diye konuştu.Sarıgül’ün açıklamalarının devamında şunları kaydetti:“26 eylülde yapacağımız büyük kurultay, önümüzdeki en önemli sınavımız, en önemli işimizdir. Bu kurultaya, çok ama çok iyi hazırlanmalıyız. TDP günden güne büyüyor, gücüne güç katıyor. Hiçbir zafere kolay yoldan varılmaz. Hiç kimse davadan önemli değil! Hiç kimse vazgeçilmez değil! Davayı hep birlikte yükseklere taşıyacağız! Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; hiçbir zaman umudumuzu kesmeyeceğiz, çalışacağız. İşte o gün ,bizim kurultay günümüz! Sevgi ve güvenle ülkemizi yönetmeye hazır olun! Tarih, bizim muhalefette söylediğimiz sözleri değil iktidarda ürettiğimiz projeleri konuşacak. TDP, tek yürek, tek sestir! TDP mazlumların tercümanıdır. Hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Davamız haklıdır. Zaferle çıkacağız. Anadolu'nun her yerine ulaştık. TDP olarak çelikten bir yumruk olduk. Bütün kindar gözler üstümüzde, bütün dikkatler bize çevrilmiş. Bitiş çizgisinde biz olacağız, ipi biz göğüsleyeceğiz. Demokrasimizi güçlendirmeye geliyoruz.Kurultayımıza çok ama çok iyi hazırlanmanızı istiyorum. Planlı hazırlanmanızı, iyi bir görev dağılımı yapmanızı, her işe bir sorumlu atamanızı istiyorum. Bu sorumluların; ne yapacaklarını? Ne zaman yapacaklarını? Nasıl yapacaklarını? İyi belirlemeniz ve takip etmeniz de gerekiyor. Ama size şimdiden şunu söyleyebilirim; Biz kurultayımızı yaptıktan sonra, Türk siyasetinde hiçbir şey, ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O günden sonra Türk siyasetinde gündemi belirleyen biz olacağız! Demokrasi ,uygar bir tartışma rejimidir, kavga rejimi değil. Demokrasi, barış ve insanlık rejimidir. Kutuplaşma ve gerginlik değil."

