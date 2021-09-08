Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210908/ac-kalan-ayi-yiyecek-icin-kopeklerle-mucadele-etti-1048711317.html
Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti
Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti
Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T07:34+0300
2021-09-08T07:34+0300
2021-09-08T07:33+0300
yaşam
türkiye
ardahan
ayı
göle
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048711292_0:652:977:1202_1920x0_80_0_0_79cd783a00c4b65ccc26222481184269.jpg
Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle yeni TOKİ'de bulunan çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayı, çöp konteynerini köpeklere kaptırmamak için büyük çaba sarf etti.Göle'de aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20200412/uludagda-ac-kalan-ayi-teleferige-indi-1041806281.html
ardahan
göle
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048711292_0:560:977:1293_1920x0_80_0_0_8c4d28ef6c0c8d748c91d32e80c1710c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ardahan, ayı, göle
Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti
Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle
yeni TOKİ'de bulunan çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayı, çöp konteynerini köpeklere kaptırmamak için büyük çaba sarf etti.
Göle'de
aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.