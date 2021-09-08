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https://tr.sputniknews.com/20210908/ac-kalan-ayi-yiyecek-icin-kopeklerle-mucadele-etti-1048711317.html
Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti
Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti
Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T07:34+0300
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yaşam
türkiye
ardahan
ayı
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Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle yeni TOKİ'de bulunan çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayı, çöp konteynerini köpeklere kaptırmamak için büyük çaba sarf etti.Göle'de aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20200412/uludagda-ac-kalan-ayi-teleferige-indi-1041806281.html
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türkiye, ardahan, ayı, göle

Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti

07:34 08.09.2021
© İHAAç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti
Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© İHA
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Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle yeni TOKİ'de bulunan çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayı, çöp konteynerini köpeklere kaptırmamak için büyük çaba sarf etti.
Göle'de aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.
Uludağ’da aç kalan ayılar teleferiğe indi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2020
DÜNYA
Uludağ’da aç kalan ayı, teleferiğe indi
12 Nisan 2020, 01:26
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