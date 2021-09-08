https://tr.sputniknews.com/20210908/alkollu-surucuden-polise-hadi-beni-kelepcele-1048707443.html

Alkollü sürücüden polise: Hadi beni kelepçele

Alkollü sürücüden polise: Hadi beni kelepçele

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2.4 promül alkollü çıkan sürücü hem polise zorluk çıkardı, hem de "Hadi beni kelepçele" diyerek ısrar etti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T01:33+0300

2021-09-08T01:33+0300

2021-09-08T01:33+0300

türkiye

alkollü sürücü

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araç sürücüsü Bayram K.'nın kontrolleri yapıldı. Alkolmetre testi yapılan sürücünün 2.4 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı. Cezanın ardından ifadesi alınmak üzere polis otosuna alınmak istenen sürücü, binmemekte direndi. Polisin uyarısına cevap veren sürücü Bayram K., "Hadi beni kelepçele. Kelepçele" diyerek ısrar etti. Zorlukla ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

türkiye

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alkollü sürücü