Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/boksa-kilo-vermek-icin-baslamisti-avrupa-sampiyonu-oldu-1048732800.html
Boksa kilo vermek için başlamıştı, Avrupa şampiyonu oldu
Boksa kilo vermek için başlamıştı, Avrupa şampiyonu oldu
Eskişehir'de, kilo vermek için başladığı boksta, çıktığı ilk 7 profesyonel maçını da kazanan 18 yaşındaki Dilara Yücel, İstanbul'daki 8’inci maçında... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T16:43+0300
2021-09-08T16:43+0300
türkiye
spor
avrupa
gürcistan
boks
yaşam
şampiyon
dilara yücel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048732614_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_b8365d0c2f55e21a766ae6b211203e03.jpg
Avusturya'da dünyaya gelen Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle memleketi Eskişehir'e dönen Yücel, çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu.80 kiloyken başladığı boks ile 13 kilo veren ve ilk 7 profesyonel maçını da kazanan Dilara Yücel, Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından 24 Temmuz'da Arnavutluk'ta düzenlenen ‘Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı’ maçına çıktı. Rakibi Gürcistanlı Nana Chakhvashvili'nin koronavirüs olması nedeniyle altın kemeri geçici olarak alıp Türkiye’ye dönen Yücel, 3 Eylül'de İstanbul'da yeniden düzenlenen unvan maçında rakibi Chakhvashvili'yi üçüncü rauntta nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.‘2022’ye kadar çok sıkı çalışıp dünya şampiyonluğu kemerini de ülkeme getireceğim’Yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Dilara Yücel, daha çok çalışarak Türkiye’ye şampiyonluklar kazandırmak istediğini söyledi.İstanbul'daki karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını anlatan Yücel, “Kendi taraftarlarımın önünde dövüşmek benim için daha güzel oldu. Beni daha çok motive etti. O motivasyonla da nakavtla maçımı kazandım. Altın kemeri bu sefer hak ederek aldım. Nakavt anı benim için çok güzel oldu. Maçımın bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. Bu sefer çok heyecanlıydım ama heyecanımı iyi kullanarak nakavt etmeyi başardım ve kemerin sahibi oldum. Maça gitmeden önce 'Kemeri benden asla alamaz’ demiştim ve benden alamadı. Hedefim önce Avrupa şampiyonluğu kemeriydi. Şimdiki hedefim dünya şampiyonluğu. 2022’ye kadar çok sıkı çalışıp dünya şampiyonluğu kemerini de ülkeme getireceğim” diye konuştu.‘Kadınlarımız olimpiyatta bu sene çok güçlüler’Bu yıl özellikle kadınların olimpiyatlarda büyük başarı gösterdiğini hatırlatan Yücel, “Bundan sonra daha farklı bir Dilara göreceksiniz çünkü ben üstüne koyarak, daha fazla çalışacağım. Beni daha sert maçlar bekliyor. Olimpiyatları izledim. Busenaz Sürmeneli’yi ve Buse Naz Çakıroğlu’nu tebrik ediyorum. Onlarla birlikte kadın boksunu ülkemizde en iyi yerlere taşıyacağımızdan eminim. Kadınlarımız olimpiyatta bu sene çok güçlüler. Daha da artacağına eminim çünkü kadınlar isterse her şeyi yapar. Özellikle olimpiyatlarda buna imza attığımızı düşünüyorum” dedi.
türkiye
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048732614_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_2ed7705579be01a0e8b15a3fbf40d356.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spor, avrupa, gürcistan, boks, yaşam, şampiyon, dilara yücel

Boksa kilo vermek için başlamıştı, Avrupa şampiyonu oldu

16:43 08.09.2021
© DHABoksa kilo vermek için başlamıştı, Avrupa şampiyonu oldu
Boksa kilo vermek için başlamıştı, Avrupa şampiyonu oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
Abone ol
Eskişehir'de, kilo vermek için başladığı boksta, çıktığı ilk 7 profesyonel maçını da kazanan 18 yaşındaki Dilara Yücel, İstanbul'daki 8’inci maçında Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvili'yi 3'üncü rauntta nakavt ederek ilk altın kemerini kazandı.
Avusturya'da dünyaya gelen Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle memleketi Eskişehir'e dönen Yücel, çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu.
80 kiloyken başladığı boks ile 13 kilo veren ve ilk 7 profesyonel maçını da kazanan Dilara Yücel, Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından 24 Temmuz'da Arnavutluk'ta düzenlenen ‘Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı’ maçına çıktı. Rakibi Gürcistanlı Nana Chakhvashvili'nin koronavirüs olması nedeniyle altın kemeri geçici olarak alıp Türkiye’ye dönen Yücel, 3 Eylül'de İstanbul'da yeniden düzenlenen unvan maçında rakibi Chakhvashvili'yi üçüncü rauntta nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

‘2022’ye kadar çok sıkı çalışıp dünya şampiyonluğu kemerini de ülkeme getireceğim’

Yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Dilara Yücel, daha çok çalışarak Türkiye’ye şampiyonluklar kazandırmak istediğini söyledi.
İstanbul'daki karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını anlatan Yücel, “Kendi taraftarlarımın önünde dövüşmek benim için daha güzel oldu. Beni daha çok motive etti. O motivasyonla da nakavtla maçımı kazandım. Altın kemeri bu sefer hak ederek aldım. Nakavt anı benim için çok güzel oldu. Maçımın bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. Bu sefer çok heyecanlıydım ama heyecanımı iyi kullanarak nakavt etmeyi başardım ve kemerin sahibi oldum. Maça gitmeden önce 'Kemeri benden asla alamaz’ demiştim ve benden alamadı. Hedefim önce Avrupa şampiyonluğu kemeriydi. Şimdiki hedefim dünya şampiyonluğu. 2022’ye kadar çok sıkı çalışıp dünya şampiyonluğu kemerini de ülkeme getireceğim” diye konuştu.

‘Kadınlarımız olimpiyatta bu sene çok güçlüler’

Bu yıl özellikle kadınların olimpiyatlarda büyük başarı gösterdiğini hatırlatan Yücel, “Bundan sonra daha farklı bir Dilara göreceksiniz çünkü ben üstüne koyarak, daha fazla çalışacağım. Beni daha sert maçlar bekliyor. Olimpiyatları izledim. Busenaz Sürmeneli’yi ve Buse Naz Çakıroğlu’nu tebrik ediyorum. Onlarla birlikte kadın boksunu ülkemizde en iyi yerlere taşıyacağımızdan eminim. Kadınlarımız olimpiyatta bu sene çok güçlüler. Daha da artacağına eminim çünkü kadınlar isterse her şeyi yapar. Özellikle olimpiyatlarda buna imza attığımızı düşünüyorum” dedi.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43Boksa kilo vermek için başlamıştı, Avrupa şampiyonu oldu
16:41'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar: Mağdurlarla doğum günü pastası kestiler
16:39'Akif' filminin fragmanı yayınlandı
16:38Göbeklitepe, sanal gerçeklik ortamına uyarlanarak İstanbul'da sergilenecek
16:33Yaslandıkları balkon duvarı yıkılınca 6 metreden aşağıya düştüler
16:33Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlanıyor
16:31Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi
16:18Eski milli futbolcudan Hollanda yenilgisi sonrası tepki: ‘İstifa da bir hizmettir desek yeri midir?’
16:16Brezilya'dan Premier Lig kulüplerine misilleme
16:15El Salvador’da Bitcoin protestosu
16:15Adıyaman’da 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil bulundu
16:10Türkiye - Mısır heyetleri arasında ikinci tur görüşmeleri Ankara'da gerçekleşti
16:09Ersin Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti
16:07Ayağı sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
16:05Tacikistan’daki Rus üssüne ağır makineli tüfekler gönderildi
16:03Paşinyan: Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda diyalog başlatmaya hazırız
16:02BTS Başkanı: Tren kazaları öncesinde defalarca uyardık
16:00Malezya'da iki yeni tür ve bir yeni cins 'tatlı su midyesi' bulundu
15:59Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil iki kişiyi teğet geçip iş yerine çarptı
15:53Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek ders kitaplarını ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz